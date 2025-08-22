El FBI registra el domicilio del exasesor de seguridad nacional de Trump

El exasesor de Trump John Bolton en una imagen de archivo

La Oficina Federal de Investigación (FBI) está registrando la casa del exasesor de Trump, John Bolton, en el marco de una investigación de seguridad nacional, según ha adelantado este viernes el 'New York Post' citando a un funcionario anónimo de la Administración Trump.

Bolton fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero desde entonces se ha convertido en un crítico del presidente republicano, al que considera no apto para el cargo.

Agentes del FBI comenzaron a registrar su casa en Maryland a las 7 de la mañana como parte de una investigación ordenada por el director, Kash Patel, según el diario 'New York Post'.

«Nadie está por encima de la ley... Agentes del FBI en misión», escribió el director del FBI Kash Patel, sin mencionar a Bolton, en una publicación en X poco después de las 7 de la mañana, que fue compartida por un portavoz de la Casa Blanca.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

El presidente anteriormente despojó a Bolton de la protección del Servicio Secreto que se le había asignado después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijera que Irán había amenazado su vida.