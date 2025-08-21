Presidente y policía: Trump anuncia que esta noche saldrá a patrullar las calles de Washington
El presidente convierte la seguridad en Washington en eje de su campaña con un despliegue militar inédito
EE.UU. retoma las importaciones de crudo venezolano mientras refuerza su despliegue militar frente a Maduro
El despliegue de militares en las calles de Washington tiene tanto de lucha contra el crimen como de show político de Donald Trump. El presidente estadounidense ha dejado claro lo segundo en un anuncio hecho este jueves por la mañana: saldrá a patrullar las ... calles de la capital de EE.UU.
El multimillonario neoyorquino hizo el anuncio en una entrevista radiofónica con Todd Starnes, un locutor afín al presidente republicano.
«Voy a salir esta noche con la policía y con los militares, por su puesto», le dijo al entrevistador.
La patrulla presidencial ocurre en un momento en el que Trump ha convertido la seguridad en las calles de Washington y el resto de grandes ciudades de EE.UU. -todas controladas por demócratas- en una parte central de su mensaje político.
Hace más de una semana, ordenó que su Gobierno tomara el control de la policía local de Washington, una decisión inédita, además del despliegue de efectivos de la Guardia Nacional, con soldados proporcionados por estados cercanos y bajo gobiernos de republicanos.
