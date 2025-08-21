Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Netanyahu da luz verde a la invasión de Ciudad de Gaza al tiempo que ordena negociar con Hamás

Presidente y policía: Trump anuncia que esta noche saldrá a patrullar las calles de Washington

El presidente convierte la seguridad en Washington en eje de su campaña con un despliegue militar inédito

EE.UU. retoma las importaciones de crudo venezolano mientras refuerza su despliegue militar frente a Maduro

Trump aumenta el patrullaje y despliega la Guardia Nacional en la capital del país
Trump aumenta el patrullaje y despliega la Guardia Nacional en la capital del país AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El despliegue de militares en las calles de Washington tiene tanto de lucha contra el crimen como de show político de Donald Trump. El presidente estadounidense ha dejado claro lo segundo en un anuncio hecho este jueves por la mañana: saldrá a patrullar las ... calles de la capital de EE.UU.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app