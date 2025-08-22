Suscribete a
ABC Premium
Directo
Desalojan a 45 personas del camping de Oia (Pontevedra) por un incendio declarado en nivel operativo 2

Una jueza ordena el cierre de la 'Alligator Alcatraz' de Trump, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes

La decisión judicial se centra en el impacto que tendrá el centro dedetención sobre el ecosistema de la región floridiana de las Everglades

'Alligator Alcatraz': Trump construye una nueva cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes

El presidente de los Estados Unidos, Donald, Trump, visitando las instalaciones de la cárcel 'Alligator Alcatraz' en Florida, el pasado 1 de julio
El presidente de los Estados Unidos, Donald, Trump, visitando las instalaciones de la cárcel 'Alligator Alcatraz' en Florida, el pasado 1 de julio REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los símbolos de la mano dura de Donald Trump en política migratoria puede tener los días contados: una jueza federal ha ordenado el cierre del centro de detención para inmigrantes indocumentados conocido como 'Alligator Alcatraz', en Florida.

Se trata de una cárcel ... temporal para el procesamiento, detención y deportación de inmigrantes indocumentados, que causó sensación y polémica por las condiciones a las que sometía a los inmigrantes: enclavado en el medio de las Everglades, los humedales inhóspitos del sur de Florida, entre mosquitos, caimanes y un calor sofocante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app