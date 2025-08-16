Suscribete a
ABC Premium

Dina Boluarte visita Santa Rosa en medio de la disputa con Colombia en el Amazonas

En un encendido discurso, la presidenta de Perú dijo que la isla Santa Rosa es tan peruana como «la papa y (la ciudad inca de) Machu Picchu»

Perú encarcela por corrupción a Martín Vizcarra y suma ya cuatro expresidentes en prisión al mismo tiempo

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, visitó hoy la isla Santa
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, visitó hoy la isla Santa AFP
Paola Ugaz

Paola Ugaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, visitó hoy la isla Santa Rosa en medio de la disputa con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la frontera que comparten en el Amazonas y señaló en un encendido discurso que la isla es tan peruana ... como «como la papa y Machu Picchu».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app