Dina Boluarte visita Santa Rosa en medio de la disputa con Colombia en el Amazonas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, visitó hoy la isla Santa Rosa en medio de la disputa con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la frontera que comparten en el Amazonas y señaló en un encendido discurso que la isla es tan peruana ... como «como la papa y Machu Picchu».

«No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión. Queridos compatriotas, es verdad que nuestras poblaciones de frontera no han recibido la atención que merecen. Eso termina hoy. He dispuesto que mi gobierno tome medidas urgentes para cambiar esta situación de olvido y postergación», dijo Boluarte en la isla Santa Rosa a donde llegó tras su gira en Asia.

«El Perú y sus autoridades ejercen legítimamente su jurisdicción en Santa Rosa de Loreto y en todo el resto de nuestro territorio patrio. No aceptaremos que nadie pretenda cuestionarla. Somos una nación amante de la paz y de la concordia», explicó Boluarte.

Petro acusa a Perú de violar los límites al señalar que «la isla Santa Rosa es colombiana» y tras enterarse que el gobierno y el Congreso cambiaran el estatus en términos de presupuesto y asistencia gubernamental como distrito a Santa Rosa de Loreto, que tiene más de 3000 personas.

La isla Santa Rosa nació por cambios morfológicos de la selva amazónica y se separa en los últimos 40 años de Chineria, región definida como parte de Perú en el tratado de límites Salomón Lozano (1922) y Protocolo de Río de Janeiro (1934). Para el Gobierno colombiano, la soberanía de isla Santa Rosa debe definirse en una comisión mientras que para Perú es parte de la isla Chinería y no está en discusión el origen peruano.

«La papa y Machu Picchu»

En un discurso encendido de Boluarte, que llevaba un gorro amazónico hecho con plumas de aves de colores, dijo: «queridas hermanas y hermanos de Santa Rosa de Loreto. En esta tierra hermosa y 100 por ciento peruana, quiero enarbolar con orgullo nuestra blanquirroja, nuestra hermosa bandera».

«La Isla Chinería y su distrito Santa Rosa de Loreto son tan peruanos como la Papa y como Machu Picchu. Nos asiste la ley, los tratados, la razón y sobre todo el corazón. A nuestros hermanos de Leticia y de todo Colombia les decimos que queremos continuar viviendo en paz y trabajando en conjunto para nuestro desarrollo, en especial en esta zona de frontera donde nuestros pueblos se encuentran en esta hermosa tierra y en este hermoso lugar», indicó.

La presidenta peruana terminó su discurso citando la letra de la canción «Contigo, Perú» escrita por Augusto Polo Campos: «La letra dicen así, Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores, contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos. Contigo. Perú Unida. La Costa Unida. La Sierra Unida. La selva contigo, Perú. Acompáñenme, queridos compatriotas. A una sola voz. ¡Qué viva Santa Rosa de Loreto! ¡Que viva en nuestra isla! ¡Y que viva el Perú!».

En tanto, el presidente del Congreso, José Jeri, anunció la aprobación de un fideicomiso para el desarrollo de Loreto.

Escala la tensión entre Perú y Colombia

El pasado 7 de agosto, coincidieron en ambos lados de la frontera, el primer ministro peruano, Eduardo Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien destacó que no reconoce que la isla Santa Rosa sea peruana. Además, causo molestia en las autoridades peruanas el sobrevuelo de un avión colombiano marca «Tucano» en el Perú.

El martes pasado, un equipo de policías peruanos detuvo a dos topógrafos colombianos que ingresaron sin permiso a la isla Santa Rosa a intentar hacer una medición en la zona. Petro denunció que Perú ha secuestrado a sus compatriotas.

Además, el precandidato colombiano Daniel Quintero, llegó a la isla Santa Rosa y sin permiso izo la bandera de Colombia y compartió un video en redes sociales donde negó la soberanía peruana de la isla. Las autoridades peruanas han pedido que se le declare a Quintero «persona non grata».

En los últimos días, el ejército peruano ha movilizado un contingente a la isla Santa Rosa de Loreto a donde se puede llegar por avioneta desde Iquitos, capital de Loreto, o en 'peque peque' (nave ligera de río) en 15 horas de navegación. Los habitantes de Santa Rosa tienen contacto e intercambio comercial, educativo y sanitario con Tabatinga en Brasil y Leticia en Colombia desde hace décadas.