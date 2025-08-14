Perú rompe un nuevo récord: cuatro expresidentes en la cárcel de Barbadillo en Lima

El expresidente Martin Vizcarra dormirá en la histórica hacienda Barbadillo, que pasó de ser una base policial a cárcel de lujo, junto a tres expresidentes presos: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, y rompe así un nuevo récord: cuatro expresidentes están presos a ... la misma vez en la historia de la república que lleva ya 204 años.

El primer inquilino de la cárcel de lujo de Barbadillo fue el fallecido expresidente, Alberto Fujimori (1990-2000), quien llegó en el 2007 y se quedó hasta el 2023, en que lo indultó la presidenta Dina Boluarte. Este terreno -ubicado al este de Lima- que funcionó como hacienda se le entregó en la época colonial al español José de Barbadillo. A fines del siglo XIX se convirtió en propiedad del héroe de la guerra con Chile y expresidente, Andrés Avelino Cáceres (1886-1890 y 1894-1895).

En el 2022, llegó Pedro Castillo que tiene prisión preventiva por rebelión y está procesado por corrupción y desde abril del 2023, llegó extraditado de Estados Unidos, Alejandro Toledo, procesado por los delitos de corrupción y lavado de activos.

Noticia Relacionada La presidenta de Perú firma el decreto en el que se aumenta el sueldo en un 125% Paola Ugaz Esta medida se da a la vez en que el Congreso, que tiene una aprobación de 8%, también se auto aumentó en 4 veces el presupuesto de 350 millones de soles (83 millones de euros) a 1.400 millones de soles (353 millones de euros) del 2021 al día de hoy

También estuvo preso ocho meses en el 2017 en la cárcel de lujo de 800 metros, el expresidente Ollanta Humala (2011-16) y fue recluido nuevamente en abril pasado. El que no será procesado es el expresidente Alan García (2006-11) quien se suicidó en el 2019 cuando fueron a detenerlo por corrupción del proceso Lavajato. También podría ser recluido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), procesado por corrupción y lavado de activos.

Cinco meses de prisión preventiva

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó la prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente de Perú ,Martín Vizcarra (2018-2020) por los presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El juez leyó la resolución en donde la acusación fiscal lo acusa de recibir sobornos de 615 mil dólares entregados por las empresas de las obras Lomas de Ilo y ampliación del hospital de Moquegua.

Para el magistrado hay peligro de fuga al señalar que su familia viven en otra ciudad y que no tiene arraigo laboral en Limaporque la empresa en donde señala que trabaja es de su esposa, Maribel Diaz.

En una entrevista con ABC, el politólogo José Godoy dijo que «Vizcarra estará preso a la espera de una sentencia, para evitar una posible fuga. Es muy probable que lo condenen por cohecho(colusión). Y básicamente buscan impedir que siga haciendo campaña por su partido político (Perú primero)».

Sobre el hecho de que cuatro expresidentes compartan la misma cárcel, el también escritor dijo que «se explica por el caso Lava Jato y por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Por ello tenemos una inflación de presidentes encarcelados en Perú, el único país donde el caso de corrupción ligados a constructoras brasileñas ha avanzado en términos de condenas y prisiones preventivas».

Godoy dijo además que esta prisión preventiva tendrá consecuencias en las elecciones presidenciales donde Vizcarra tiene un lugar expectante «en un doble sentido. De un lado, esto obligará a Vizcarra a adelantar a su posible sucesor en la candidatura presidencial, su hermano Mario. Y, de otro lado, Vizcarra puede generar una imagen de mártir que implique que algún candidato ofrezca su indulto como oferta electoral».

Tras la detención de Vizcarra por la policía, se emitieron en la red Tiktok del expresidente un video grabado con antelación 'por si era detenido:

'No se trata de justicia, se trata de política: hay un pacto mafioso que gobierna desde las sombras y se quiere apoderar de todas las instituciomes. No es nuevo para mi, me vacaron en el 2020, me han inhabilitado tres veces y me sacan del partido 'Peru promero' que yo funde y ahora en el colmo me meten preso sin sentencia porque no se trata de Vizcarra sino de que el pacto se apropie del pais', refirio.

'Por eso hay que advertir que los que quieren un pais prospero y moderno alcen la voz y eviten que el pacto mafioso se apropie del país', finalizo.

La historia de la hacienda Barbadillo

¿Qué es una hacienda y cuál es la historia de la hacienda Barbadillo?, el historiador José Ragas explicó al ABC que «una hacienda era una unidad rural de producción económica. Era la forma en la cual se organización la producción tanto de productos de panllevar como luego de carácter industrial durante la Colonia y que se extendió a la República, tanto en la costa como en la sierra. Los había de distintos tamaños, según la importancia de la familia que las administraba o su capacidad para adquirir y apropiarse de terrenos similares».

¿Qué es una hacienda y cuál es la historia de la hacienda Barbadillo?, el historiador José Ragas explicó al ABC que «una hacienda era una unidad rural de producción económica. Era la forma en la cual se organización la producción tanto de productos de panllevar como luego de carácter industrial durante la Colonia y que se extendió a la República, tanto en la costa como en la sierra. Los había de distintos tamaños, según la importancia de la familia que las administraba o su capacidad para adquirir/apropiarse de terrenos similares».