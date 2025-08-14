Suscribete a
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

Perú rompe un nuevo récord: cuatro expresidentes en la cárcel de Barbadillo en Lima

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos cuando fue gobernador de Moquegua; cumplirá la medida en la misma cárcel que Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo

Dina Boluarte promulga la ley de amnistía a militares y policías investigados en las matanzas ocurridas entre 1980 y 2000

El expresidente Martin Vizcarra dormirá en la histórica hacienda Barbadillo, que pasó de ser una base policial a cárcel de lujo, junto a tres expresidentes presos: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, y rompe así un nuevo récord: cuatro expresidentes están presos a ... la misma vez en la historia de la república que lleva ya 204 años.

