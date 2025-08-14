Dina Boluarte promulga la ley de amnistía a militares y policías investigados en las matanzas ocurridas entre 1980 y 2000

Suscribete a
La ley podría servir a la presidenta peruana para no ir a la cárcel tras dejar el cargo, dado que es investigada por la muerte extrajudicial de 50 personas

Dina Boluarte
Dina Boluarte AFP
Paola Ugaz

Paola Ugaz

Corresponsal en Perú

La presidenta de Perú desconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y promulga la amnistía para policías y militares en las matanzas ocurridas entre 1980 y 2000.

«Hoy el Perú rinde justicia y honra a aquellos hombres y mujeres que con valor ... y entrega enfrentaron a una de las más terribles amenazas de nuestra historia el terrorismo, una lacra que durante dos décadas intentó arrebatar nuestra libertad, destruir nuestras instituciones y sembrar el miedo en cada rincón de nuestra patria», dijo Boluarte tras promulgar la ley en el Palacio de gobierno en Lima.

