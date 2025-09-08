Suscribete a
ABC Premium
Entrevista
Carlos Alcaraz: «Me gusta vivir, hay que saber desconectar»
Última hora
Cae el Gobierno francés tras no superar la moción de confianza

Los jefes militares de EE.UU. visitan Puerto Rico en plena escalada con Maduro

El viaje de Hegseth y Caine coincide con el despliegue de cazas furtivos F-35 en la base de Muñiz, a menos de mil kilómetros de Caracas, en el mayor movimiento militar en el Caribe desde la crisis de 1962

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a los cárteles dentro de Venezuela

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recibido a su llegada a Puerto Rico por la gobernadora Jennifer González
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recibido a su llegada a Puerto Rico por la gobernadora Jennifer González REDES SOCIALES
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En plena escalada con Venezuela, Puerto Rico se ha convertido a en el escenario de una exhibición militar sin precedentes. La isla recibió este lunes por sorpresa la visita de los máximos responsables de la cúpula castrense de Estados Unidos: el secretario de Guerra, ... Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app