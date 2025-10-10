Suscribete a
El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por la ola de criminalidad que atraviesa el país
El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por la ola de criminalidad que atraviesa el país

El ataque con armas de fuego que sufrió uno de los más populares grupos de música cumbia del país aceleró el proceso de destitución de la mandataria

Perú encarcela por corrupción a Martín Vizcarra y suma ya cuatro expresidentes en prisión al mismo tiempo

La expresidenta de Perú Dina Boluarte
La expresidenta de Perú Dina Boluarte

EFE

El Congreso de Perú ha destituido a la presidenta Dina Boluarte este viernes tras aprobar pocas horas antes un juicio político por la ola de criminalidad que atraviesa el país. Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

