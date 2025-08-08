Suscribete a
Santa Rosa, la isla en el Amazonas que enfrenta a Colombia y Perú

Petro acusa a Lima de violar los límites en la zona de la triple frontera. La presidenta Boluarte afirma desde Japón que «no hay nada que tratar» con el Gobierno colombiano

La Armada de Perú emite alerta de tsunami y suspende las actividades en la costa tras el terremoto

Las banderas peruanas abundan en la isla del Amazonas reclamada por presidente de Colombia
Las banderas peruanas abundan en la isla del Amazonas reclamada por presidente de Colombia efe
Paola Ugaz

Corresponsal en Lima

Tras la acusación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que Perú viola los acuerdos de límites en el área separada por el río Amazonas, la presidenta Dina Boluarte pide calma y dice que «no hay nada que tratar» con los colombianos.

Desde Japón, ... donde se encuentra en una gira que la llevará también a Indonesia, Boluarte afirmó que «mantengamos la calma y estemos unidos».

