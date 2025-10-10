Suscribete a
Un Nobel de la Paz revolucionario

Este galardón es una manera de intervenir en la realidad y en el presente, una forma de enviar un mensaje sobre las cosas que andan mal en el mundo

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz: última hora y reacciones

A diferencia de los otros premios Nobel, el de la paz no sólo reconoce valientes trayectorias en defensa de los derechos humanos, la convivencia o la resolución de conflictos. También es una manera de intervenir en la realidad y en el presente, una forma ... de enviar un mensaje sobre las cosas que andan mal en el mundo y de organizar un poco la confusión moral del presente. Este año, otorgándole el premio a María Corina Machado, un acierto que hay que aplaudir con entusiasmo, se está apoyando la lucha de la democracia liberal contra el populismo y se está reconociendo la valentía enorme que se requiere para hacer oposición política y defender la libertad en medio de la asfixia dictatorial.

