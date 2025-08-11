Trump se reunirá con Zelenski y líderes europeos para abordar la guerra de Ucrania antes del encuentro con Putin

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este lunes una reunión virtual de líderes europeos con el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, respectivamente, de cara al encuentro entre el inquilino de la Casa Blanca y el mandatario ruso, Vladimir Putin, a finales de esta semana en Alaska.

«He invitado a mantener conversaciones virtuales este miércoles sobre la situación en Ucrania y la reunión prevista entre Trump y Putin. Las conversaciones se centrarán en las opciones para ejercer presión sobre Rusia, las posibles negociaciones de paz, las reivindicaciones territoriales y la seguridad», ha explicado.

Merz ha detallado que estos temas los debatirán junto a Trump y su vicepresidente, JD Vance. En el encuentro virtual, participarán los jefes de Estado y de Gobierno de Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Ucrania, tal y como ha señalado Merz a través de su perfil en la red social X.

La portavoz comunitaria, Arianna Podesta, ha confirmado que estará presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la llamada también participará el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según ha confirmado un portavoz de la Alianza a Europa Press.

Este anuncio tiene lugar después de que Moscú y Washington confirmaran la semana pasada que Trump y Putin se reunirán en Alaska para tratar la invasión rusa de Ucrania, reunión bilateral que ha sido criticada por los líderes europeos ante la ausencia de Zelenski, que lleva meses proponiendo un encuentro trilateral.