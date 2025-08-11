Suscribete a
Trump revela que Zelenski no está invitado a su reunión con Putin

Explicó que su plan es escuchar directamente al presidente ruso y que, «en los dos primeros minutos», sabrá si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz

El presidente estadounidense recalcó que mantiene «una buena relación» con Zelenski, aunque con «profundas discrepancias» sobre su gestión de la guerra
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump dijo este lunes que la reunión con Vladímir Putin que tendrá lugar el próximo viernes, 15 de agosto, en Alaska, no contará con el ucraniano Volodímir Zelenski en ese primer encuentro. Explicó que su plan es escuchar directamente al presidente ruso ... y que, «en los dos primeros minutos», sabrá si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz. «Si es así, llamaré primero a Zelenski y luego a los líderes europeos y de la OTAN para explicarles lo que se ha hablado y ver cómo avanzamos», dijo.

