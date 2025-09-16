Bolsonaro, ingresado en el hospital tras «sentirse mal» en su prisión domiciliaria
El líder de extrema derecha «se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja». Fue al hospital por «tratarse de una emergencia», indicó el senador Flávio Bolsonaro
El bolsonarismo redobla la presión en el Congreso por una amnistía al expresidente brasileño
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras «sentirse mal», informó uno de sus hijos en X.
El líder de extrema derecha «se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja». Fue al hospital por «tratarse de una emergencia», indicó el senador Flávio Bolsonaro.
Jair Bolsonaro fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete