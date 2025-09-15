Suscribete a
El bolsonarismo redobla la presión en el Congreso por una amnistía al expresidente brasileño

El plan cuenta con apoyos recientes en el Centrão y con un requerimiento de urgencia para llevarlo directamente al pleno de la Cámara, saltando comisiones

Estados Unidos vuelve a presionar a Brasil tras la condena a Bolsonaro

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, a su llegada al hospital en Brasilia
Sylvia Colombo

Sao Paulo

La condena de la Primera Sala del Supremo contra Jair Bolsonaro y otros siete acusados por trama golpista ha encendido el tablero político en Brasil y recolocado el foco de la semana en el Congreso. La oposición empuja una amnistía amplia, general e irrestricta ... que alcance al expresidente y a los condenados por los ataques del 8 de enero a edificios públicos; el Gobierno rechaza cualquier perdón; y las cúpulas de las dos Cámaras maniobran para frenar o encauzar la iniciativa.

