Un ataque israelí al hospital Nasser en Gaza deja al menos quince muertos, entre ellos tres periodistas

Los servicios médicos atienden a las víctimas de un ataque israelía sobre el hospital Nasser

Al menos quince personas han muerto por un doble bombardeo sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por el Ministerio de Sanidad del enclave.

Entre los fallecidos, se encuentran tres periodistas. Tanto Reuters como Al Jazeera han confirmado la muerte de dos de sus cámaras que tenían contratados.

Por el momento, según Reuters, las autoridades israelíes no han hecho ningún comentario.

El Ministerio, vinculado a Hamás, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Unos 62.700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la Ciudad de Gaza.