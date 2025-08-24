Suscribete a
ABC Premium

«Mejor un cementerio en Ciudad de Gaza que regresar al sur»

Zonas enteras están siendo arrasadas por el Ejército israelí para que nadie pueda regresar

Ciudad de Gaza se prepara para la orden de evacuación masiva del Ejército israelí

La gente lamenta la muerte del niño palestino Hamada Abedrabo, que murió en un ataque israelí contra Ciudad de Gaza
La gente lamenta la muerte del niño palestino Hamada Abedrabo, que murió en un ataque israelí contra Ciudad de Gaza EP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La declaración de hambruna en Ciudad de Gaza no frena los planes de invasión de un Benjamin Netanyahu que presiona a los militares para que se den prisa. Miles de vecinos escapan de los intensos bombardeos con los que Israel golpea el norte y ... este de la ciudad para empujar a la población a los barrios próximos a la playa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app