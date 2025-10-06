Alemania inicia maniobras militares con misiles en medio de tensiones con Rusia

A simple vista, mirando al cielo sobre el Báltico, resulta difícil diferenciar los incidentes reales de los ejercicios militares. Sólo unas horas antes de arrancar Missile Firing Exercise 2025 (MFE 2025), el mayor ejercicio de lanzamiento de misiles con fuego real de la Marina alemana ... en tres décadas, dos Eurofighter alemanes despegaban de la base aérea de Rostock-Laage en misión real, debido a la incursión de un avión militar ruso Il-20M.

La aeronave extranjera inicialmente no identificable volaba en el espacio aéreo internacional, sin un plan de vuelo ni contacto por radio, y fue obligada a abandonar el área. Los despegues de Eurofighter alemanes que se avistan esta mañana, sin embargo, pertenecen a estas maniobras con fuego real en el área de Andøya, al norte de Noruega. Participan la Marina alemana, con 10 unidades navales que incluyen corbetas como la F263 Oldenburg, la Luftwaffe (Fuerza Aérea) y el Heer (Ejército de Tierra).

El ejercicio, llamado «Andøya», sirve a las tripulaciones para entrenar los complejos sistemas de armas y los procedimientos en condiciones casi reales, además de fortalecer la cooperación entre la Fuerza Aérea Alemana y el Ejército Alemán en el marco del apoyo de fuego táctico conjunto.

Desde 2016, la Armada alemana ha estado utilizando regularmente este campo de tiro con barcos y aviones para pruebas y prácticas de fuego con misiles, torpedos y artillería. Andøya, a pocos kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico, permite disparar todo tipo de misiles sin poner en peligro a posibles transeúntes, lejos de las rutas marítimas de la navegación civil. Cada nave cuenta con munición real de entrenamiento que se adapta especialmente a sus habilidades y alcances de sus armas principales. A partir de hoy y hasta el 30 de octubre, se realizarán disparos reales de misiles, torpedos y artillería y se llevarán a cabo ejercicios de guerra electrónica, defensa antisabotaje y procedimientos de supervivencia en el mar.

Además de la corbeta la F263 Oldenburg, que disparó por primera vez misiles RBS15, participan la fragata clase Sachsen F219 Sachsen, especializada en defensa aérea; la corbeta clase Braunschweig F260 Magdeburg, con misiles de precisión contra blancos costeros; la fragata clase Brandenburg F217 Bayern, con capacidad de misiles antibuque y torpedos; el barco de apoyo logístico A516 Donau, como plataforma para observaciones; la patrulla P-3C Orion de guerra antisubmarina; el NH90 Sea Lion de transporte táctico; y el submarino clase 212A U33. A ellos se suman unidades de guerra electrónica, dragaminas y embarcaciones de patrulla rápida.

Por parte de la Luftwafe, participan los Eurofighter Typoon, de intercepción y apoyo aéreo; los Tornado IDS, para misiones de ataque y reconocimiento; además del A400M Atlas de transporte logístico. Este despliegue conjunto permite simular escenarios de combate realistas, incluyendo ataques coordinados desde mar y aire, defensa contra misiles, y operaciones de guerra electrónica. Entre los sistemas de armas a probar figuran el RBS15 Mk3 contra blancos terrestres, Rolling Airframe Missile (RAM) contra drones hostiles, Interactive Defence and Attack System for Submarines (IDAS) y Naval Strike Missile (NSM) contra blancos marítimos.

En coincidencia con estas maniobras, el Gobierno alemán ha confirmado que la Comisión de Presupuesto del Budestag dará luz verde esta misma semana a la compra de 20 aviones de combate Eurofighter adicionales, que se unen a los 138 con que actualmente cuenta Alemania. El volumen del pedido asciende a 3.750 millones de euros y la primera de las máquinas se entregará en 2031, las últimas cinco en 2034. Además de los aviones de combate, Las Fuerzas Aéreas alemanas recibirán 52 motores y otras piezas de repuesto. El anterior canciller Olaf Scholz anunció la compra de 20 aviones más en 2024 y con esta nueva adquisición se pretende ganar tiempo hasta la introducción del avión de combate alemán-francés-español FCAS, cuyo desarrollo está actualmente obstaculizado por discusiones internas.