Alemania inicia maniobras militares con misiles en medio de tensiones con Rusia

El simulacro «Andøya», cerca del Ártico, coincide con la interceptación de un avión ruso y la compra de 20 nuevos Eurofighter por 3.750 millones de euros

Incursiones, sabotajes y un amplio radio de acción: los drones rusos que tienen capacidad para cruzar media Europa

Dos Eurofighter alemanes despegaban de la base aérea de Rostock-Laage en misión real, debido a la incursión de un avión militar ruso
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

A simple vista, mirando al cielo sobre el Báltico, resulta difícil diferenciar los incidentes reales de los ejercicios militares. Sólo unas horas antes de arrancar Missile Firing Exercise 2025 (MFE 2025), el mayor ejercicio de lanzamiento de misiles con fuego real de la Marina alemana ... en tres décadas, dos Eurofighter alemanes despegaban de la base aérea de Rostock-Laage en misión real, debido a la incursión de un avión militar ruso Il-20M.

