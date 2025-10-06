El expresidente ruso Dmitry Medvedev declaró el lunes que aún es un misterio quién está detrás de la ola de interrupciones causadas por drones en varios países europeos, pero que estos incidentes sirven como un recordatorio útil para los europeos sobre los peligros de la guerra.

Medvedev, actualmente vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, minimizó la teoría de que las recientes interrupciones, incluyendo el tráfico aéreo en Alemania y Dinamarca, estuvieran relacionadas con acciones de Rusia o de fuerzas simpatizantes.

«Las personas que simpatizan con nuestro país (en Europa) no desperdiciarán sus recursos saliendo de su escondite. Nuestros 'agentes y topos' están esperando una orden aparte», escribió Medvedev en su canal oficial de Telegram.

Medvedev, conocido por su postura abiertamente hostil hacia Occidente, afirmó que lo más importante, independientemente de quién sea el responsable, es que los ciudadanos europeos han tenido una muestra de lo que podría significar una guerra en su continente, algo que acusó al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz de fomentar por motivos políticos y financieros.

«Lo principal es que los europeos cortos de vista sientan el peligro de la guerra en carne propia. Que teman y tiemblen como animales tontos en un rebaño llevado al matadero», dijo Medvedev, quien expresó su esperanza de que la gente se vuelva contra Merz y Macron.

Las conversaciones en Europa sobre usar activos rusos congelados para financiar la compra de armas para Ucrania, junto con propuestas para derribar aviones rusos que se desvíen hacia el espacio aéreo europeo y planes para construir un «muro de drones», han enfurecido a funcionarios del gobierno ruso, quienes han reiterado que no tienen intención de atacar a ningún país miembro de la OTAN, a pesar de afirmaciones en sentido contrario.