Trump indulta al general Flynn, parte central en la trama rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado el miércoles al que fue su primer consejero de seguridad nacional, Michael Flynn, que en 2017 se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos y después trató de desdecirse. «Es un gran honor para mí anunciar que el general Michael T. Flynn ha recibido un indulto completo», dijo Trump en la red social Twitter, en la que le deseó al perdonado y su familia «un día de Acción de Gracias realmente fantástico».

Flynn es el segundo condenado en la investigación de Rusia al que el presidente indulta. Trump ya le conmutó en julio la sentencia al abogado Roger Stone, unos días antes de que tuviera que entrar en prisión. Este indulto anula todo el caso penal contra Flynn justo cuando un juez federal estaba decidiendo si aceptaba una moción del departamento de Justicia y la fiscalía para desestimar los cargos contra Flynn. Aunque se declaró culpable, el general retirado cambió de abogados y pidió revertir su asunción de culpa.

La abogada de Flynn, Sidney Powell, le admitió al juez que había hablado del caso de su cliente con el presidente Trump, pero también dijo que el general retirado no pedía un indulto, porque quería ser reivindicado en los tribunales. Hasta el fin de semana pasado, Powell fue parte del equipo legal del presidente en su intento de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Joe Biden. Powell denunció sin pruebas que el chavismo había cometido fraude en las elecciones de EE.UU., antes de ser apartada.

El indulto significa que el general Flynn queda exento de cualquier sentencia de prisión relacionada con este caso. En diciembre de 2017, el general Flynn se declaró culpable de haberle mentido a la policía judicial, el FBI, sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. En una reunión antes de asumir el cargo, Flynn medió para evitar sanciones de Moscú tras una expulsión por parte de Barack Obama de diplomáticos rusos de suelo norteamericano. Por aquel entonces Flynn no estaba aun en ejercicio del cargo y estaba siendo investigado por el FBI.

La conversación de Flynn y el funcionario ruso alarmó al FBI, que en ese momento estaba investigando si la campaña de Trump y Rusia se habían coordinado para influir en el resultado de las elecciones. Flynn mintió a los agentes, según admitió él mismo después. Esos contactos fueron parte central de la investigación de la llamada trama rusa, a cargo del fiscal especial Robert Mueller. Este último halló que el Kremlin tuvo en pie dos campañas de injerencias sobre las elecciones presidenciales de 2016, pero sin coordinarse con Trump, que se declaró exonerado.

Flynn fue destituido en febrero de 2017, y le han seguido tres consejeros de Seguridad Nacional: H.R. McMaster, John Bolton y Robert O’Brien. Tras su despido, el general colaboró de buen grado con los fiscales, y estos recomendaron que no entrara en prisión y sugirieron a cambio que se le aplicara la condicional.

En mayo pasado, el Departamento de Justicia cambió su posición en el caso. Dijo que el FBI no tenía motivos suficientes para interrogar a Flynn sobre Kislyak, y que cualquier declaración que pudiera haber hecho no era relevante para la investigación de la trama rusa. La propia fiscalía le pidió al juez que desestimara el caso, algo a lo que este se resistió.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!