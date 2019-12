Tres juristas testifican que hay motivos para destituir a Trump por cohecho Los doctores en derecho apoyan el «impeachment» en la primera vista de la comisión Judicial, mientras un cuarto opina que los demócratas abusan de su poder

Tres juristas de algunas de las más prestigiosas facultades de derecho de Estados Unidos testificaron este miércoles bajo juramento en el Capitolio que hay pruebas más que necesarias para proceder a la destitución del presidente Donald Trump. Uno de esos doctores en derecho incluso advirtió a los diputados de que es su obligación culminar lo que comúnmente se conoce como proceso de «impeachment», porque es imposible encontrar hechos que se adapten mejor a los supuestos que la Constitución considera motivo suficiente para deponer a un presidente.

«Sólo quiero advertirles de que si los hechos que tenemos ante nosotros no hacen al presidente merecedor de la destitución, no encontrarán motivos más idóneos. Estas acciones delictivas son precisamente lo que los padres de la Constitución tenían en mente cuando incluyeron en ella el "impeachment"», dijo un profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Norte, Michael Gerhardt. «Si no se condenan estas acciones, los límites se habrán evaporado, y cualquier presidente podrá hacer lo que le venga en gana», añadió.

La vista de este miércoles es la primera en la comisión de Justicia de la Cámara de Representantes del Capitolio. Esta comisión debe redactar ahora la acusación formal contra el presidente. La Cámara en pleno votará sobre esos cargos, previsiblemente antes de fin de año. Después, el Senado celebrará un juicio político que presidirá el presidente del Tribunal Supremo. El artículo segundo de la Constitución autoriza la destitución del presidente “al ser acusado y declarado culpable de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.

Como todo en este proceso de ‹impeachment›, la vista de ayer demostró una gran división política en el Capitolio. Los demócratas invitaron a tres profesores, los cuales recomendaron unánimemente proceder con la destitución. Los republicanos sólo sentaron en el banquillo a un jurista, que contradijo a los demás testigos y acusó a los demócratas de abuso de poder.

«Ustedes están haciendo precisamente aquello de lo que acusan al presidente», dijo el jurisconsulto, Jonathan Turley, de la Universidad George Washington. «Han ido demasiado deprisa, y su foco es demasiado estrecho. Este tipo de investigaciones no se sostienen en el Senado. Piensen en el ‹impeachment› como si fuera un edificio. Debe haber una proporción entre la fortaleza de los cimientos y la altura. Y me temo que ustedes se han pasado de alto», añadió.

Esta vista de expertos se produjo un día después de que los demócratas hicieran público un informe de 300 páginas con las conclusiones a las que han llegado tras dos meses de interrogatorios en la comisión de Inteligencia. Ese informe acusa a Trump de «poner en peligro la seguridad nacional en beneficio político propio». Los demócratas, instigadores de este proceso, son mayoría en la Cámara Baja desde hace un año. Los republicanos siguen teniendo la mayoría en el Senado. El año que viene se elige presidente y se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.