Comienza formalmente el «impeachment» que amenaza la presidencia de Trump Las cadenas de televisión y diarios en internet retransmiten en directo la llegada al Capitolio y a la comisión mixta del primer testigo, el embajador en funciones en Ucrania, William Taylor

Por primera vez en dos décadas, una comisión del Capitolio ha abierto sus puertas y ha iniciado formalmente las vistas para la destitución del presidente de Estados Unidos. Es un momento de crucial importancia para la política estadounidense, a apenas un año de las próximas elecciones. Donald Trump, que teme el daño que estas vistas orales, retransmitidas por televisión, puedan hacerle en su intento de reelección, ha denunciado ser víctima de «una caza de brujas» y ha instado a los republicanos presentes en la comisión a que le defiendan.

Washington, una ciudad ya de por sí cautiva de la actualidad política, vive hoy completamente pendiente del «impeachment». Las cadenas de televisión y diarios en internet retransmiten en directo la llegada al Capitolio y a la comisión mixta del primer testigo, el embajador en funciones en Ucrania, William Taylor, que denunciará irregularidades en las relaciones entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.

Los bares y pubs de la capital estadounidense han adelantado su apertura a antes de las 10.00 (16.00 en la España peninsular) para poder servir a aquellos clientes que quieran ver en grandes pantallas de televisión los primeros interrogatorios de este momento histórico que sólo se ha vivido retransmitido en directo en el caso del Watergate, en 1973, y en el de Bill Clinton, en 1998.

Son bares como Union Pub, a una manzana del Capitolio, que ha abierto a las 09.50, retransmite en directo el «impeachment» en sus pantallas y ofrece cócteles con descuento con nombres relacionados con esta investigación como «Impeachment Please» o «I Got 99 Problems But Impeachment Ain't One» [«Impeachment por favor» y «Tengo 99 problemas pero el impeachment no es uno de ellos»].

La cola de periodistas y curiosos para entrar en el Capitolio y la sala donde se celebra la vista oral comenzó al alba y muchos de los asistentes han tenido que quedarse bien en los pasillos o bien fuera del recinto, obligados a ver el interrogatorio de Taylor y del subsecretario de Estado para Europa y Eurasia, George Kent, en los bares que precisamente han abierto temprano para esta histórica jornada.

Este es, sin embargo, el primer «impeachment» en que el presidente puede responder en tiempo real por medio de sus redes sociales, criticando tanto a los demócratas como a los testigos, a los que, a pesar de que son funcionarios o militares, ha calificado de «Never-Trumpers», miembros del movimiento de boicot interno a la actual presidencia.

De hecho, antes incluso de que comenzara la vista, el presidente ya ha dicho en su perfil de Twitter (66 millones de seguidores): «El circo ha llegado a la ciudad». El presidente recibe hoy a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y dará una conferencia de prensa con él a las 15.30 (21.30 en la España peninsular).

Los demócratas y los republicanos cuentan con dos abogados que harán la mayor parte del interrogatorio, durante 45 minutos. Después los diputados de ambos partidos tienen otro turno de preguntas de cinco minutos cada uno, hasta sumar otros 45.

Los demócratas sospechan que Trump interrumpió el envío de ayudas por valor de 400 millones de dólares (370 millones de euros) a Ucrania hasta que el presidente de ese país, Zelensky, dijera que investigaría unos negocios del hijo del demócrata Joe Biden y unos supuestos delitos de injerencia electoral de Hillary Clinton en 2016. Biden lidera, de momento, las encuestas sobre primarias demócratas de cara a las elecciones de 2020.

Esta investigación la propició una queja anónima de un agente de la CIA que hasta hace unos meses trabajaba en la Casa Blanca y supo de una llamada entre Trump y Zelensky el 25 de julio. Trump hizo pública una transcripción editada de la llamada y ha anunciado que esta semana revelará otra anterior, mantenida en abril. «Fueron conversaciones muy bonitas, perfectas», ha dicho el presidente, que se considera víctima de una «caza de brujas».