El Parlamento ruso da luz verde a la eternización de Putin El presidente ruso deja la última palabra en manos del Tribunal Constitucional

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Actualizado: 10/03/2020 16:57h

Con motivo del debate y aprobación en la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso) de las enmiendas constitucionales propuestas por el Kremlin, los partidos políticos y la sociedad civil, el presidente Vladímir Putin ha acudido esta tarde a los debates y ha intervenido ante los diputados para explicar su punto de vista al respecto. Putin señaló que considera «inapropiado» eliminar de la Constitución la limitación del número de mandatos presidenciales a dos exclusivamente.

Pese a ello, los legisladores aprobaron la enmienda presentada por la diputada Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta, en el sentido de que, una vez el país se dote de una nueva Carta Magna, al actual jefe del Estado se le debe poner el contador de mandatos a cero, con lo que podría presentarse a los comicios presidenciales de 2024 para otros seis años y a los de 2030.

Esta propuesta obtuvo un apoyo aplastante, pero no por parte del Partido Comunista, por lo que Putin manifestó que, antes de que la enmienda sea definitivamente adoptada, la mejor manera de resolver la discrepancia es llevar el asunto al Tribunal Constitucional, en donde previsiblemente no habrá ni un solo juez que se atreva a dictaminar que el actual inquilino del Kremlin no puede seguir al frente del país. En tal caso, Putin diría que no tiene más opción que aceptar.

En consecuencia, ha sido una excelente puesta en escena con Tereshkova, un icono nacional, como maestra de ceremonias y los comunistas como los supuestamente malos. Todo para que Vladímir Vladímirovich Putin pueda escenificar que no se aferra al poder sino que son otros lo que le empujan a seguir más allá de 2024.

Tereshkova, que pertenece a la fracción mayoritaria en la Duma, la del partido gubernamental Rusia Unida, dijo que «tenemos que dar a Putin la posibilidad de tomar parte en las elecciones de 2024». La oposición ha pedido ya autorización para celebrar una manifestación el próximo 21 de marzo y así protestar contra la anulación de la limitación de mandatos presidenciales en la Ley Fundamental.

A lo largo de la tarde deberán irse votando todas las demás enmiendas. En principio, está previsto que mañana lo haga también el Consejo de la Federación (Cámara Alta). La población será entonces convocada para una votación el 22 de abril, innecesaria, ya que los artículos de la Constitución concernidos no exigen la celebración de un referéndum. Putin, sin embargo, señaló que desea dar a la consulta carácter de «plebiscito» con el evidente objetivo de legitimar lo más posible los cambios constitucionales.