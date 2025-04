Ex primera ministra de Perú: «Es desgastante ejercer el poder en un país machista como Perú»

El presidente de Perú, Pedro Castillo, estrecha la mano de la ex primera ministra Mirtha Vásquez

En la primera entrevista que ofrece la ex primera ministra a un medio extranjero, Mirtha Vásquez dijo que la principal razón de su renuncia es porque «no hubo consenso con el presidente (Pedro Castillo) en un tema medular: eliminar la corrupción enquistada» en la policía peruana

Vásquez renunció al Gobierno de Castillo en protesta por el maltrato sufrido por el exministro del Interior, Avelino Guillén , quien pidió el pasado 14 de enero la destitución del jefe de la Policía, Javier Gallardo, quien forma parte del círculo de amigos del gobernante peruano.

¿Por qué renuncio al cargo de primera ministra?

Había que elegir al sucesor de Avelino Guillén en Interior, un sector sobre el que pesan denuncias serías sobre temas de corrupción y el presidente y yo no llegamos a un consenso sobre la persona que debiera ser nombrado como ministro. Es un tema medular porque muestra la decisión desde el Ejecutivo de confrontar seriamente o no la de descomposición dentro del sistema policial. Al no haber consenso en un tema medular: eliminar la corrupción enquistada, opté por renunciar.

¿Cómo hizo para ejercer el poder en un espacio masculino y donde el presidente Castillo desconfia de todo y de todos?

En este país es complejo ejercer un cargo de poder siendo mujer porque persiste el machismo. Hay que agregar que una mujer como yo, pequeña de tamaño y de aspecto menudo, que no tiene la voz fuerte ni acostumbra gritar, no es vista como una figura imponente. En Perú, el poder se asocia a la fuerza y a las formas masculinas de subir el tono al hablar. Por eso es complejo ejercer el poder, porque los varones se niegan a tomar en cuenta la opinión de alguien que aparentemente es débil. Hay que convencerlos de que puedes hacerlo y es desgastante. Tuve que hacer un trabajo extra para ganar el respeto del presidente y del propio gabinete.

¿Qué representa la renuncia de Avelino Guillen al cargo de ministro del Interior?

Es una mala señal de la lucha contra la corrupcion porque Avelino Guillén es una figura íntegra. Su renuncia es percibida como una victoria de las mafias endémicas en el sector Interior.

¿Cuándo cree que empezó la crisis política en Perú, donde en el último quinquenio ha habido cuatro presidentes?

Se inicio en diciembre del 2017 con el indulto ilegal de (Pedro Pablo) Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Desde entonces, se arrastra una crisis de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que acabó con la caída de varios presidentes y el cierre del congreso.

La única lógica que hay en la política peruana es la lógica de eliminar al otro y ello ha precarizado nuestra ya débil democracia. Usamos los mecanismos legales para acabar con el otro. Es el poder por el poder. No se usa la política en beneficio de las grandes mayorías. Es la descomposicion de toda una clase politica que aprovecha la crisis para disputarse lo que queda del poder para intereses subalternos.