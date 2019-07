Más de un millón de personas se citan para invadir el Área 51 El asalto, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, está sumando cada vez más interesados a través de Facebook

El Área 51 de Estados Unidos siempre ha sido objeto de especulaciones y a día de hoy supone una gran incógnita para los habitantes no solo del país americano, sino del resto del mundo. Es por ello que un grupo de personas ha decidido tomar la iniciativa y agruparse para «asaltar» ese desconocido paraje.

Situado al sur del estado de Nevada, es un destacamento militar donde, según todas las teorías conspiratorias, se encuentran los descubrimientos relacionados con la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, algo que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido siempre bajo absoluto secretismo. De hecho, la Administración nunca reconoció la existencia de esta base militar hasta agosto de 2013, cuando la CIA desclasificó una serie de documentos que confirmaban la existencia de la base militar.

Ahora, dos usuarios de la red social Facebook han decidido mover ficha al crear el grupo «Storm Area 51, They Can't Stop All of Us» («Asaltemos el Área 51, no podrán pararnos a todos»). Lo que comenzó como una broma suma ya más de un millón de personas que afirman que asistirán a la quedada, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre.

En el evento se establece el punto de encuentro, desde donde se coordinarán para entrar: «Si corremos como Naruto, nos podremos mover más rápidamente que las balas», explica la convocatoria, que concluye con un firme mensaje: «Vamos a ver a los alienígenas».

El gobierno estadounidense no ha tardado en pronunciarse. El pasado 12 de julio, la portavoz de la Fuerza Aérea de EE.UU., Laura McAndrews, afirmó que las autoridades están al tanto de esta iniciativa y recordó que el Área 51 es un campo de entrenamiento para la Fuerza Aérea de EE.UU., por lo que ella «desalentaría» a «quienquiera que intente ingresar a una zona donde entrenamos a las Fuerzas Armadas. En cualquier caso, el Ejército siempre está listo para proteger a Estados Unidos y sus activos».

La burla de las redes

En las redes sociales, la convocatoria no ha terminado de tomarse en serio, dando lugar a miles de comentarios y memes que han causado la carcajada generalizada.

Mi alien volviéndose al Área 51 porque se le olvidó allí su pijama y su cepillo de dientes pic.twitter.com/hG2OLVoJSl — maria (@estresaita) July 15, 2019

Yo explicándole al alien del área 51 que es Twitter y porqué son protagonistas de tantos memes pic.twitter.com/IHyISiqGB9 — Danié 🚀 (@siles_Dani) July 15, 2019