Marco Rubio insta a todos los soldados de Venezuela a que apoyen a Guaidó

El influyente senador norteamericano Marco Rubio, que ha marcado en gran parte la agenda de la Casa Blanca hacia Venezuela, ha dicho después de conocer el pronunciamiento de los militares para apoyar a la oposición que «la libertad nunca es fácil, pero siempre vale la pena».

Rubio, que representa en el Senado a Florida, el estado norteamericano con mayor población venezolana, ha instado a todos los soldados de Venezuela a que se sumen a los opositores al régimen de Nicolás Maduro para consumar el cambio de régimen en el país.

«Este es el momento de que todos los militares de Venezuela cumplan con su juramento a la constitución y defiendan al presidente interino Juan Guaidó en su lucha por restablecer la democracia. Ustedes pueden escribir la historia en las horas y los días que están por venir», dijo el senador en Twitter.

