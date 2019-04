Venezuela, últimas noticias en directo: Guaidó activa una operación para el «cese de la usurpación»

Actualizar

13.48La Unión Europea ha apelado a «una solución política y pacífica» a la crisis en Venezuela tras la liberación de Leopoldo López, pero ha evitado valorar sobre el fondo de esta acción ni si apoya o la rechaza, informa Ep. «Estamos siguiendo los acontecimientos sobre el terreno», se ha limitado a decir en rueda de prensa la portavoz de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Maja Kocijancic.

13.46El opositor Leopoldo López: «Mis vigilantes del Dgcim y el Sebin acataron el indulto firmado por el presidente Guaidó». Informan Ymarú Rojas y Gabriela Ponte.

13.43Los venezolanos residentes en España están llamados a concentrarse hoy martes 30 de abril en el Consulado General de Venezuela (calle Apolonio Morales número 3) y mañana miércoles Primero de Mayo en la Plaza de Colón.

13.39El Gobierno de Colombia ha emprendido contactos para convocar una reunión de emergencia del Grupo de Lima en la que tratar la evolución de los acontecimientos en Venezuela tras la liberación de Leopoldo López y el llamamiento a la movilización de Juan Guaidó. Según el ministro de Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha llamado a todos los países del Grupo de Lima a mantener el apoyo «al regreso de la democracia y libertad a Venezuela», informa Europa Press.

13.38Isabel Celaá: «Juan Guaidó representa la alternativa en Venezuela».

13.32Solamente 40 militares y dos tanquetas protegen a Juan Guaidó y Leopoldo López en las inmediaciones de la base militar La Carlota, informa Jorge Benezra. Estos militares no son de la base de La Carlota, pero no se han identificado de qué destacamento son. La represión cada vez es más dura y procede de la base de La Carlota.

