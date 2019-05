Un manifestante lanza un batido a Nigel Farage, favorito para las europeas en Reino Unido

Nigel Farage, líder del Partido del Brexit de cara a las europeas en Reino Unido, ha sido rociado con un batido por un manifestante este lunes durante un acto de campaña.

Farage, una de las principales figuras en la campaña para la salida de Reino Unido de la UE, ha quedado cubierto por el batido que le ha lanzado el manifestante en la ciudad inglesa de Newcastle.

Tras dirigirse a sus partidarios, un hombre de unos 30 años le ha arrojado un batido a Farage, que ha sido escoltado por sus ayudantes hasta un taxi.

If you look closely Farage's security detail actually directs him straight into the path of the milkshake martyr. Looks like an inside job to me!pic.twitter.com/CXOfeGUleU