Guerra abierta entre Nigel Farage y la BBC: «Nunca he visto una entrevista tan ridícula como esta»

Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, se ha enfrentado a la BBC y a Andrew Marr, uno de sus presentadores estrella, acusando a la cadena de estar en «negación» sobre el estado de la política británica.

En una entrevista con varios momentos de tensión, Marr preguntó a Farage si todavía quería reemplazar el NHS (el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) por un sistema privado basado en seguros, a lo que el eurodiputado británico replicaba que «nunca» lo hizo, señalando airadamente la intención del periodista de volver a cosas del pasado y no sobre la situación actual de la política en el país.

«¿Por qué no hablamos del cambio radical que se está produciendo?», preguntaba Farage. El enfrentamiento era más palpable con el transcurso de las preguntas. Marr le recordó declaraciones anteriores, en las que Farage aseguraba que preocuparse por el calentamiento global era la «cosa más estúpida en la historia de la humanidad». También le cuestionó sobre la prohibición de que las personas con VIH entren al Reino Unido o la supuesta admiración del político a Vladimir Putin.

Ante esto, Nigel Farage negó y atacó: «He estado por todo el país hablando en mítines repletos. ¿Sabes quién no estaba allí? La BBC». Y siguió: «Esto es ridículo. Esto es absolutamente ridículo. Nunca en mi vida he visto una entrevista tan ridícula como esta. No estás preparado para hablar de lo que está ocurriendo en este país hoy en día. Estás en negación, la BBC está en negación, los partidos conservador y laborista están en negación», zanjaba.

#Marr asks the Brexit Party Leader Nigel Farage if he’s changed his views on the NHS, climate change, gun control and Vladimir Putin #Brexithttps://t.co/YWOQuda15qpic.twitter.com/uW8EzpteN6 — BBC Politics (@BBCPolitics) 12 de mayo de 2019

Farage sobrepasa a May en las encuestas

El Partido del Brexit de Nigel Farage sobrepasaría a los conservadores de Theresa May, según una encuesta sobre intención de voto del «Sunday Telegraph», que sitúa a los laboristas de Jeremy Corbyn en primer lugar.

El rotativo ha publicado un sondeo hecho por la firma ComRes, que otorga a los laboristas de Jeremy Corbyn el 27 % de apoyo, seguido del recién formado Partido del Brexit con el 20 % y en tercer lugar se sitúan los "tories" (conservadores) con el 19 % de respaldo.