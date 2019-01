Luis Almagro vería un «despropósito» que tres partidos destituyesen a Guaidó a los 30 días El secretario general de la OEA recalca que el mandato del presidente interino se extenderá hasta que tome posesión un nuevo jefe del Estado elegido en unos comicios

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha tachado de «despropósito jurídico» que partidos de la oposición de Venezuela pretendieran que Juan Guaidó concluyera su mandato como presidente interino a los 30 días.

Almagro se pronunció así después de que el periodista Fernando del Rincón, de CNN en Español, le preguntara en una entrevista por la supuesta intención de tres partidos opositores de que Guaidó ejerciera las funciones del ejecutivo únicamente durante 30 días.

«Me llegó información al respecto -respondió Almagro-, pero me extraña muchísimo que partidos de esa talla estén proponiendo una solución inconstitucional». Según el secretario general de la OEA, «queda muy claro en el articulo 233 de la Constitución que el presidente de la Asamblea Nacional es presidente encargado hasta que ocurra la inauguración del nuevo presidente electo, en función de un proceso electoral que tiene que ser convocado por el presidente encargado».

El citado plazo de 30 días es, explicó, para la convocatoria de elecciones, «no para la presidencia encargada», que permanecerá «hasta que asuma el nuevo presidente electo». «Nos extrañaría muchísimo, y sería un despropósito juridico, ir por otro camino al respecto», añadió.

El periodista le pregunta también si airear este asunto responde a una «pugna de poder» en el seno de la oposición, a lo que Almagro contesta: «Sí, pero pugnas de poder interno ha habido, hay y habrá en todos los sistemas políticos, eso no es un problema. El problema es cuando la solución no es jurídica». Lo que tienen que hacer todos los partidos es, a su juicio, «cumplir con la Constitución de Venezuela hasta el término, la inauguraicón de un nuevo presidente». «Esperemos que no se busquen interpretaciones demasiado sesgadas para ir por otro camino», dijo.