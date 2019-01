Juan Guaidó se proclama «presidente encargado» de Venezuela

Juan Guaidó se ha proclamado hoy presidente encargado de Venezuela en la gran manifestación contra Nicolás Maduro en Caracas. Con un discurso entusiasta y esperanzador en la plaza «Juan Pablo II» de Chacaíto y rodeado de una multitudinaria concentración, Guaidó ha jurado a la Constitución para asumir la presidencia del país durante el llamado «gobierno de transición» que forzará la salida de Maduro del Palacio de Miraflores.

«Hoy voy a dar el paso con ustedes. Invocando los artículos de la Constitución, ante Dios... Venezuela juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional», aseguró Guaidó ante la multitud en Chacao, Caracas.

«Si desistimos todo ese esfuerzo se habrá perdido en vano, si insistimos y salimos a la calle por la libertad el sacrificio habrá valido la pena», dice Guaidó. Asimismo, el presidente del Parlamento ha asegurado que «nos estamos preparando para hacer una gran marcha y recibir la ayuda humanitaria la primera semana de febrero, atentos a la convocatoria en los próximos días».

La Casa Blanca ya se ha pronunciado oficialmente: «El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido, como presidente interino de Venezuela».

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.