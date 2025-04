«Hitler era judío como Zelenski», la comparación de Lavrov en la tele italiana que pone a Israel contra Rusia

Una tormenta política y diplomática ha causado una entrevista del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia , Serguei Lavrov , a una de las televisiones de Silvio Berlusconi , Rete 4, durante más de media hora en la noche del domingo, sin ser nunca interrumpido en sus largas respuestas, con acusaciones a Occidente y evidentes falsedades, como la de negar los crímenes cometidos por soldados rusos en Bucha.

En su primera entrevista en una televisión occidental, Serguei Lavrov definió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , que es judío, como filonazi, comparándolo con Hitler. Lavrov dijo textualmente: «No significa absolutamente nada que Zelenski tenga orígenes judíos, incluso Hitler los tuvo en mi opinión». Y luego agregó: « Hace tiempo que escuchamos a los sabios judíos decir que los más grandes antisemitas son precisamente los judíos».

Estas afirmaciones han causado fuertes reacciones internacionales. Israel ha convocado al embajador ruso en Tel Aviv para pedirle «disculpas y explicaciones» tras las «graves» declaraciones de Lavrov, definidas como «imperdonables e indignantes» por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid : «Esperamos que Lavrov se disculpe por la comparación de la sangre judía de Zelenski y Hitler. Los judíos no se suicidaron en la Shoah -añadió Lapid-. El nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los propios judíos de antisemitismo ». Por su parte, Dani Dayan, presidente de Yad Vashem – el Museo en memoria de las víctimas del Holocausto, en Jerusalem-, ha atacado al ministro ruso: «Las declaraciones de Lavrov son falsas, delirantes, peligrosas y merecen cualquier condena».

Falsedades de Lavrov

Entre las falsedades de Lavrov en una de las televisiones del exprimer ministro Berlusconi, una de las mayores fue cuando habló de la masacre de Bucha en estos términos: «La verdad es una sola. El 30 de marzo, el ejército ruso abandonó Bucha. Su alcalde declaró la victoria diciendo que Bucha había vuelto a la vida normal. Luego, después de tres días comenzaron a mostrar estos muertos. No quiero entrar en detalles, pero es evidente que es una falsa noticia». El ministro ruso miente claramente.

El vídeo publicado por Anatoly Fedoruk , alcalde de Bucha, data del 1 de abril, no del 30 de marzo. En la noche del mismo día, ya había aparecido el primer video de los cadáveres en la calle Yablonska de Bucha, tomado por la tarde, es decir, justo cuando Fedoruk publicaba su video, y no «3 días después», como ha dicho falsamente Lavrov. S obre los sucedido en Bucha se tiene amplio conocimiento por las innumerables «pruebas periodísticas de todos los medios del mundo, además de las investigaciones de organismos internacionales».

Según el ministro ruso Lavrov, la intención de Moscú no es derrocar a Zelenski: « No estamos apuntando a un cambio de régimen en Kiev ; esta es una especialidad de los estadounidenses. Ni siquiera estamos pidiendo que se rinda. Lo que pedimos es que cese las hostilidades y que deje salir a los civiles. Queremos -explicó Lavrov- asegurarnos de que no vengan más amenazas a Rusia de Ucrania».

«Moscú nunca ha detenido los esfuerzos para evitar una tercera guerra mundial, pero el riesgo no puede subestimarse», precisó Lavrov

En la entrevista se abordó el tema que más preocupa a los ciudadanos de todo el mundo: la posibilidad de una guerra nuclear. Sobre esto, el ministro alegó que Occidente tergiversa: «Los medios de comunicación y los políticos occidentales tergiversan lo que dicen las instituciones rusas», agregando que Rusia nunca ha detenido los esfuerzos para evitar una tercera guerra mundial, «pero el riesgo no puede subestimarse».

Las reaciones a los comentarios sobre los orígenes judíos de Hitler no se han hecho esperar. Algunos medios destacan que la afirmación de Lavrov sobre sobre el supuesto origen judío de Hitler forma parte de una teoría de la conspiración promulgada por Hans Frank , quien fue gobernador de la Polonia ocupada por los nazis. Esa teoría se basa en el rumor de que la abuela paterna de Hitler quedó embarazada por una relación con un judío mientras trabajaba como cocinera en Graz, en el sur de Austria. Los historiadores del Holocausto han rechazado siempre esa supuesta evidencia histórica.

Indignación en Italia

La entrevista de Lavrov ha dado la vuelta al mundo, indignando sobre todo a la comunidad judía. En Italia ha causado también profundo malestar en la mayoría de las fuerzas políticas las declaraciones del ministro ruso, que atacó este país, acusándolo de estar en la primera línea contra Moscú. La televisión de Berlusconi, Rete 4, se ve envuelta en la tormenta política, siendo acusada de haber desaprovechado la ocasión para hacer buen periodismo.

«La cadena de Berlusconi ha actuado como una caja de resonancia de la propaganda rusa», ha criticado el partido de Renzi

Estas son algunas de las reacciones de la política italiana: «Información televisiva distorsionada»; «Rete 4 de Mediaset, caja de resonancia de la propaganda rusa»; «no fue una primicia informativa, sino un regalo». Para el partido Italia Viva, que dirige el exprimer ministro Matteo Renzi , «la entrevista emitida en Rete 4 es un espectáculo ofensivo para una democracia como la nuestra. La cadena actuó como caja de resonancia de la propaganda rusa al dejar hablar a Lavrov sin ser molestado, negando sin ser rebatido los crímenes que Moscú está cometiendo». El líder del Partido Democrático, Enrico Letta, califica la entrevista como « un spot propagandística de la guerra contra Ucra nia».

No todas los partidos han criticado la iniciativa de Rete 4. Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, cuya familia es propietaria de Mediaset, no ha hecho ninguna referencia a la montaña de falsedades del ministro ruso. Al contrario, Rete 4 ha recibido las felicitaciones de Andrea Ruggieri, diputado de Forza Italia, quien elogió la iniciativa de la entrevista para mostrar a todos cómo es la «delirante propaganda rusa».