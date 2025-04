Aviones militares rusos violan el espacio aéreo sueco y danés No sería la primera vez: a principios de marzo, cuatro aviones de combate rusos entraron en territorio sueco al este de Gotland

Un avión militar ruso violó el espacio aéreo sueco el viernes por la noche, el mismo día que cuatro buques de guerra de la OTAN amarraron en el puerto de Estocolmo. El avión AN-30 de hélice, que se utiliza para realizar cartografía, entró en el espacio aéreo sueco al sur de Blekinge, en el sur de Suecia, un incidente que se prolongó «durante un breve periodo de tiempo», tras lo cual la aeronave abandonó la zona. Fue localizado mientras sobrevolaba la isla de Bornholm, ubicada en el Mar Báltico, y luego sobrevoló territorio sueco. El Ejército sueco siguió el incidente y fotografió el avión. El ministro sueco de Defensa, Peter Hulqvist , califica la violación como «completamente inaceptable, poco profesional y claramente inapropiada, con respecto al contexto de seguridad actual».

Esta no es, sin embargo, la primera vez que aviones rusos ingresan al espacio aéreo sueco desde que Rusia invadió Ucrania. A principios de marzo, cuatro aviones de combate rusos entraron en territorio sueco al este de Gotland . «Hoy no existe una amenaza directa contra Suecia de una agresión armada, pero no podemos excluir que suceda», ha declarado el jefe de la Fuerza Aérea, Carl-Johan Edström, a la emisora nacional SVT, «pero lo cierto es que actualmente hay un proceso abierto en Suecia y Finlandia, en el que estamos discutiendo la posibilidad de una solicitud de adhesión a la OTAN, por lo que existe el riesgo de que Rusia intensifique sus actividades».

Ejercicios de la OTAN

La violación del espacio aéreo sueco ocurría al mismo tiempo que cuatro barcos de la OTAN visitaban el puerto de Estocolmo para un «ejercicio con socios suecos y aumentar la interoperabilidad», según un comunicado de la OTAN. Los barcos del Grupo Permanente de Contramedidas de Minas de la OTAN 1 (SNMCMG1) y el Grupo Marítimo Permanente de la OTAN Uno (SNMG1) participaban concretamente en un entrenamiento de guerra antisubmarina con sus socios suecos.

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov , ha amenazado reiteradamente a Suecia y Finlandia con «consecuencias políticas y militares» si los dos países nórdicos dan algún paso hacia la OTAN. En caso de adhesión, «las fronteras de la Alianza con Rusia se multiplicarían por dos y va a ser necesario defender esas fronteras», ha publicado en Telegram. «En este caso, ya no se podría considerar un Báltico no nuclear», ha dicho Lavrov, evocando también el despliegue de infantería y de sistemas de defensa antiaéreos en el noroeste de Rusia y de fuerzas navales en el Golfo de Finlandia.

Un vuelco en la opinión pública

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Suecia se ha redoblado el debate sobre una posible entrada de la OTAN. El apoyo a la membresía de la OTAN ha cobrado impulso tanto entre los políticos como entre la población. Según una encuesta de Novus publicada el pasado viernes, el apoyo a la entrada en la OTAN se encuentra ahora en un nivel históricamente alto del 54 %, un 3 % más que la semana pasada. Los votantes socialdemócratas son aquellos cuyas opiniones evolucionaron más a favor, con aumento del 9% en una semana y alcanzando un máximo del 45%. El partido socialdemócrata en el poder, históricamente unido a la postura neutral y no alineada de Suecia, determinará su posición oficial sobre la OTAN en las próximas semanas, posiblemente antes del 12 de mayo. Se espera que la vecina Finlandia anuncie su propia solicitud de la OTAN más o menos al mismo tiempo.

La de Suecia, en todo caso, no es la única violación de espacio aéreo por parte de aviones militares rusos en las últimas horas. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Jeppe Kofod , ha denunciado también que un avión militar ruso tuvo que ser expulsado del espacio aéreo danés el domingo por la mañana. «Es completamente inaceptable y preocupante en la situación actual», ha declaro. Kofod ha confirmado que ha solicitado una reunión con el embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, para hoy, con el objetivo de tratar la incursión. La representación rusa en territorio danés no se ha pronunciado todavía al respecto.