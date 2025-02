La emboscada del Ejército ucraniano que ha destruido un convoy ruso a 35 kilómetros de Kiev

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha difundido en su cuenta oficial de Twitter un vídeo en el que muestra el ataque a columna de tanques rusos que se dirigía a Kiev en las afueras de Brovary, a 35 kilómetros de la capital ucraniana. El vídeo, grabado con un dron, muestra una compañía o más de tanques y vehículos blindados rusos que es asediado de forma repetida. Está superpuesto con un audio de lo que parece ser un oficial ruso informando de un ataque a sus superiores, que se presenta como un comentario efectivo sobre los combates mostrados.

El Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que las fuerzas rusas sufrieron « pérdidas significativas tanto a nivel personal como material ». Asimismo, aseguran que la columna de tanques que atemoriza desde hace días a la capital fue forzada a retirarse y pasar a una posición defensiva.

Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова



Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії ЦВО. pic.twitter.com/BJUHcskuWG — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 10, 2022

Los medios ucranianos aseguran también que el comandante del regimiento , el coronel Andrei Zakharov, fue abatido, aunque esto no pudo ser confirmado de forma independiente. «Se perdió el sexto regimiento», le dice el oficial al cuartel general. «No puedo informar sobre el sexto regimiento. Estoy recopilando datos. Muchas pérdidas. Nos esperaron . El jefe del convoy se metió en la emboscada. Comandante de regimiento muerto en acción», recoge el medio británico 'The Guardian'. Según informa la BBC, el convoy fue atacado por «artillería, tanques, drones Bayraktar (un dron de fabricación turca)». La baja de este comandante no ha sido confirmada por Rusia.