Las cuentas venezolanas en EE.UU. quedan en manos de Guaidó, según el senador Marco Rubio

El senador republicano Marco Rubio, muy influyente en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, aseguró este domingo que el Gobierno estadounidense ha traspasado el control de varias cuentas del Estado venezolano bajo jurisdicción de EE.UU. al que reconoce como presidente legítimo del país, Juan Guaidó.

Precisamente, Guaidó pidió este domingo a varios bancos del mundo la protección de los activos venezolanos depositados en esas instituciones.

«Estados Unidos ha dado el control de cuentas bancarias en EE.UU. del Gobierno venezolano y el Banco Central Venezolano al gobierno legítimo del presidente interino @jguaido», escribió Rubio en su cuenta de Twitter.

The U.S. has given control of U.S. bank accounts of the Venezuelan government & Venezuelan Central Bank over to the legitimate government of Interim President @jguaido.https://t.co/W1OaLjaabw#WinterIsComing