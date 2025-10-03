Más de 100 heridos en enfrentamientos durante la conmemoración en México de la masacre de Tlatelolco

Más de cien personas han resultado heridas en la Ciudad de México durante los enfrentamientos de las últimas horas entre Policía y manifestantes en plena marcha por el aniversario de la masacre de Tlatelolco.

Según la primera estimación de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, al menos 29 civiles y 94 agentes de las fuerzas de seguridad han recibido atención médica. Aunque la mayor parte recibirá el alta en las próximas horas, tres agentes heridos deberán permanecer ingresados un par de días dado su delicado estado de salud, según ha expresado la jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Brugada.

«Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la Policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad», ha añadido en su cuenta de la red social X.

La marcha que comenzó en la tarde del jueves, ya de madrugada de este viernes en España, aglutinó a colectivos estudiantiles, organizaciones propalestinas, o familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para recordar la matanza orquestada en 1968 por la temida fuerza parapolicial conocida como Batallón Olimpia contra una concentración de estudiantes en Plaza de las Tres Culturas del barrio de Tlatelolco, en la capital mexicana.

Al menos 300 jóvenes murieron acribillados y más de un millar resultaron heridos por los disparos efectuados por los integrantes de esta organización, conformada por miembros del Estado Mayor Presidencial.