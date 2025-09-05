Suscríbete a
La «revolución silenciosa» de las postales contra la «esclavitud» de las cartas hasta en las peores guerras

La primera tarjeta se envió en 1869 en el Imperio Austro-Húngaro y durante un siglo y medio decenas de millones de ellas recorrieron el mundo cada año

El librero madrileño de las 40.000 postales

Desde la primera postal de 1869 (arriba en el centro), esta es una evolución de las tarjetas
Desde la primera postal de 1869 (arriba en el centro), esta es una evolución de las tarjetas ABC
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

«Como todos los grandes inventos, la postal ilustrada ha provocado una revolución silenciosa en nuestros hábitos. Nos ha librado en secreto de la fatiga de escribir cartas. Todavía hay hombres que recuerdan los días en que se consideraba necesario y delicioso escribir cartas a ... los amigos. Eran tiempos de ocio. Felizmente, la postal ilustrada ha liberado al autor moderno de esa esclavitud», escribía James Douglas en 1893.

