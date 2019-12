El contraataque de la Leyenda Negra se ensaña con el mayor divulgador de historia de Youtube Academia Play publica su segundo libro «La historia de España como nunca antes te la habían contado», un repaso visual del pasado hispánico libre de tópicos y de intoxicaciones

César Cervera SEGUIR Actualizado: 19/12/2019 01:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La historia se puede enseñar a los niños y adolescente a través de plomizos monólogos de cuatro horas o tomos bíblicos sobre, por ejemplo, las connotaciones socioeconómicas de la piratería otomana en el Mediterráneo. O, también, con espectaculares imágenes, voces épicas, personajes hinchados de carisma y una descripción casi cinematográfica de una de esas batallas mediterráneas en las que Don Juan de Austria, el bastardo de Lepanto, rompió por la mitad la hegemonía turca. La primera forma suele terminar con los niños dormidos sobre el pupitre, mientras que la segunda, la que ha puesto de moda el canal de YouTube Academia Play, termina con los infantes pinchando en la siguiente lección de historia como si se tratara del último vídeo del Rubius o AuronPlay.

En 2015, Javier Rubio Donzé y José Manuel Pastor fundaron Academia Play, una plataforma de aprendizaje multimedia que sube sus vídeos de historia a YouTube con ilustraciones de trazo sencillo y lenguaje coloquial. Arquitecto de formación y apasionado del dibujo, Rubio Donzé trabajaba en el estudio de su padre cuando, en un rato libre, hizo un vídeo que se convirtió en viral. Hoy su proyecto da trabajo a una decena de personas, acumula cuatro millones de seguidores entre todas sus redes y sus vídeos son demandados por instituciones y empresas incluso más allá del ámbito cultural.

Su primer libro «La Historia como nunca antes te la habían contado» (La Esfera de los Libros, 2018) logró un éxito editorial aplaudido a todos los niveles. Más problemas se ha encontrado su segundo libro, «La historia de España como nunca antes te la habían contado», igual de bien documentado pero dedicado en algo tan terrible como presentar la historia de España desde un punto de vista positivo, sin los tópicos de rigor. Los adeptos a la Leyenda Negra, que todavía existen y no son pocos, no se lo han perdonado.

Portada del libro

–¿Habéis notado una reacción de una parte del público distinta por ser el libro sobre la historia de España?

–Con el primer libro fueron todo piropos, pero ahora que nos hemos metido a hablar de historia de España la cosa ha cambiado. Hemos sufrido el descrédito de ciertos sectores muy ideologizados. ¿Quiénes son estos pintamonas que hablan de historia de España de manera desacomplejada sin comprar todos los tópicos de la Leyenda Negra? Eso han debido pensar. Somos gente peligrosa. Además nuestro libro también va dirigido a un público joven, el más susceptible de ser manipulado y creerán que intentamos manipular a la gente con dibujitos. Véte a saber.

–¿Y qué se te ocurre que se puede hacer con estos críticos? No se les puede enviar de vuelta al colegio o a la academia.

–Desmentir sus falacias e intentar dejarles en evidencia. No les vas a convencer, pero con argumentos sólidos sí que empujas a algunos indecisos que te leen a tu terreno. Y ojo, en Academia Play intentamos contar las cosas de manera desapasionada. No somos hispanófobos, pero tampoco tendemos al patrioterismo. La historia no debería ser una herramienta para apuntalar prejuicios e ideología. Y muchas veces la gente no soporta esa independencia, el que no estés subido en ningún barco, es decir, la falta de militancia.

–Has recibido insultos y amenazas por algunos de tus videos. ¿Es algo que te condicione?

–Últimamente no paro de recibir insultos. A menudo me llaman facha, aunque de vez en cuando también me llaman progre. Los independentistas me atacan mucho, muchos de ellos ligados al Institut Nova Història. A veces veces señalan mi condición de no historiador. Es cierto, yo estudié la carrera de Arquitectura y aunque hace algunos años me matriculé en Historia por la UNED y aprobé algunas asignaturas, ahora mismo lo tengo abandonado. Esto no quiere decir que no me siga formando. Además en Academia Play contamos con un historiador en plantilla. Pero es que colaboramos con historiadores y con divulgadores continuamente: Díaz Villanueva, María Saavedra, Miguel Vega, Pedro Insua, Juan Pérez Ventura, Iván Vélez, Lorenzo Gallardo, Daniel Arveras, Javier Arjona…

–En la América española hay un fuerte sentimiento de hispanofobia, ¿crees que es reversible?

–La sensación es que en Hispanoamérica hay mucho hispanófobo, pero en realidad no es así. Lo vemos en el ratio de likes/dislikes de nuestros vídeos. Lo que pasa es que el hispanófobo es muy beligerante y muy ruidoso y te lo hace notar en la caja de comentarios. Por eso parece que hay tantos. Estoy convencido de que cada vez serán menos y se impondrá el sentido común. Pero todavía queda mucho terreno por recorrer. Mientras tanto hay que seguir divulgando y dando la batalla.

–Vosotros que venís de un libro de historia universal, ¿es la historia de España una anomalía en el mundo?

–España no es ni mucho menos una anomalía histórica. No somos un país lleno de oscurantismo y fanatismo. No más que cualquier otro. Tampoco somos el país con mayor número de guerras civiles, ni el más cainita. No hay una vileza intrínseca en el ADN español. Afirmar tal cosa es una barbaridad, un claro ejemplo de ridícula endofobia. Me sorprende leer este tipo de cosas en algunos autores. Pero es que además España en su haber, con sus aciertos y errores ha hecho cosas muy buenas.

–¿Qué te hubiera gustado que te descubrieran sobre nuestra historia en el colegio y no lo hicieron?

–A mí en el colegio no me contaron nada sobre la conquista de América. Te hablan del descubrimiento de América y poco más. Aquellas gentes que habitaban al otro lado del océano también eran españoles. Tampoco me hablaron de cómo se produjo el proceso de emancipación de Hispanoamérica, y si acaso lo nombraban después de hablar de la Revolución francesa. Cuando te enteras de cómo se produjeron las independencias entiendes muy bien los males que aquejan hoy a nuestros compatriotas americanos.

Y luego está la «insidiosa» Reconquista (por entonces se llamaba Reconquista), no sé ahora, que se la ventilaban en una página del libro de texto. ¿Cómo vas a entender el origen de España ventilándote ocho siglos de historia? Es un absoluto dislate el cómo se enseña historia en el colegio y me da a mí que los planes de estudio todavía son susceptibles de empeorar más.

Ilustración del libro de Academia Play

–De todos los pasajes del libro, ¿cuáles crees que van a sorprender más a la gente por poco conocidos y a la vez trascendentales?

Probablemente lo que más sorprenda es todo el esfuerzo que se ha dedicado a contar la Reconquista desde el bando cristiano y desde el bando musulmán. De los 100 capítulos del libro, buena parte de éstos se destinan a hablar de la Reconquista, y aquí quiero destacar la buena labor que ha hecho Andrés Conesa, coautor del libro.

«¿Cómo vas a entender el origen de España ventilándote ocho siglos de historia?»

–¿Qué hay que hacer en tu opinión para no caer en la leyenda rosa cuando se intenta contrarrestar la leyenda negra?

–Lo primero que hay que hacer es mirar las cosas con perspectiva. Luego ajustar la lente y desprenderse de cierta pasión para no andar con maniqueísmos. El enfoque es fundamental y uno se encuentra con cierta dificultad cuando intenta desmentir tópicos negrolegendarios sin caer en dulcificaciones. Reconozco que a mí me cuesta dar una visión ponderada y precisa teniendo que operar con las simplificaciones que requiere la divulgación. El lector dirá si hemos hecho un buen trabajo.

–¿Hacia dónde va a Academia Play?

Cada vez nos metemos en más proyectos. Ahora estamos explorando más formatos. Queremos hacer apps, canciones divulgativas, series, documentales, seguir sacando libros... Por ejemplo, ahora de la mano de 2btube hemos producido una serie de animación de 8 episodios para Facebook. Se llama #EpicRoomates. En ella hemos clonado a 64 personajes históricos y los hemos puesto a convivir en una isla en el año 2048. estamos muy contentos y la serie está funcionando muy bien. En el tema del doblaje hemos contado con las voces de Pascu y Rodri de Destripando la Historia.