La vida de Sergio Ramos: su matrimonio con Pilar Rubio, sus hijos y la exclusiva zona de México donde reside

La vida de Sergio Ramos: su matrimonio con Pilar Rubio, sus hijos y su canción 'Cibeles' con dardos a Florentino Pérez

A sus 39 años, Sergio Ramos no parece pensar de momento en una retirada. El defensa español, capitán y estrella absoluta del Rayados de Monterrey mexicano, continúa agrandando su leyenda fuera de nuestras fronteras. Aún así, no se ha cerrado puertas a la hora de pensar en otras disciplinas: este pasado domingo sorprendía al mundo con el lanzamiento de 'Cibeles', una canción donde repasa su forzada salida del Real Madrid.

Emprendedor y aficionado a probar suerte en otros mundillos, el zaguero sevillano se ha estrenado como cantante en solitario tras varias colaboraciones con artistas como Niña Pastori, Los Yakis o Canelita. Apenas 24 horas después de su lanzamiento, este guiño a su etapa como blanco, con dardos para Florentino Pérez, acumula ya más de medio millón de reproducciones y un claro guiño a su etapa en el Real Madrid. Entre las reacciones que ha despertado, también la de su mujer, la periodista Pilar Rubio, que ha mostrado todo su apoyo a su marido.

Tras la publicación de este tema, Sergio Ramos se convertirá en el primer invitado de 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos en Antena 3, donde su esposa es colaboradora recurrente. El futbolista, que coincidirá durante su visita con el cantante Bertín Osborne, llega al programa «para avanzar una primicia de la que se hablará mucho», según advierten.

Con motivo de esta visita, repasamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal del exjugador del Real Madrid y la Selección Española.

La historia de amor de Pilar Rubio y Sergio Ramos: de cómo se conocieron a los rumores de crisis

La relación de Sergio Ramos y Pilar Rubio es una de esas que se va fraguando con el tiempo. La pareja se conoció en el año 2008, cuando la presentadora comenzó a hacerse un nombre gracias a su trabajo como reportera en el programa 'Sé lo que hicisteis' y el futbolista comenzaba una de sus épocas dulces al frente de la zaga del Real Madrid. Ambos coincidieron en la grabación de uno de estos sketches para el espacio de La Sexta.

En aquel momento, ambos tenían relaciones en aquel momento ─ella salía con el rockero José Molinero, 'Molly', y al andaluz le relacionaban con Blanca Romero─, pero eso no evitó que ambos conectaran. Fue el de Camas quien tomó la iniciativa y tiró de contactos para conseguir el teléfono de la de Torrejón de Ardoz: «Decidí enviarle un mensaje y pensé que lo peor que me podía pasar era que no me contestara», explicó tiempo después.

Sin embargo, no fue hasta años más tarde, después de coincidir en una gala tras la Eurocopa de 2012, cuando decidieron darse una oportunidad. Comenzaron entonces los rumores de que entre ambos existía algo más que una amistad, aunque no confirmaron las sospechas hasta pocos meses después, cuando posaron juntos como pareja por primera vez en la gala del Balón de Oro.

La pareja pasó entonces a convertirse en una de las más mediáticas del mundo del fútbol. Apenas siete años después de comenzar su relación, Ramos y Rubio se daban el 'sí, quiero' en una sonada ceremonia celebrada en la Catedral de Sevilla. Hasta la capital andaluza asistirían en verano de 2019 más de 400 personas, incluyendo multitud de famosos de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras como David y Victoria Beckham, Pablo Motos y su esposa Laura o algunos compañeros de la selección y del Real Madrid.

A pesar de que se han mantenido muy unidos durante la última época, los rumores de crisis en su matrimonio no han dejado de sonar en los últimos tiempos. Muchos medios de comunicación aludían hace unos meses a un distanciamiento entre el futbolista y la reportera, aludiendo a la mala relación de Rubio con su familia política como principal causa de estos problemas conyugales: «Es un matrimonio sólido, hay una serie de pactos entre ellos que son indestructibles, pero ella no tiene muy buena relación con la familia de Sergio», comentaba en 'Espejo Público' Pilar Vidal.

La ausencia de Pilar Rubio en la gala de los Grammy latinos celebrados en Sevilla, a la que Ramos habría acudido acompañado de su hermana, no hizo más que afianzar esas habladurías. A finales de 2024, la periodistas Laura Fa incluso llegó a hablar de una posible tercera persona en este matrimonio, una «fotógrafa profesional de 28 años» que había estado «cerca de Sergio Ramos» en los últimos meses. Una amistad que se aludió a algo profesional en aquel momento y de la que no se ha oído hablar más.

Fue la propia Pilar Rubio quien salió a dar la cara tras estos rumores de crisis, asegurando en un evento que no tenía tiempo «para desmentir chorradas». Desde entonces, la pareja se ha mostrado más cercana que nunca, publicando habitualmente declaraciones de amor en sus redes sociales.

Los cuatro hijos de Sergio Ramos y Pilar Rubio

A pesar de los rumores que han apuntado a una crisis en su relación, lo cierto es que Sergio Ramos y su mujer siguen formando una de las familias más consolidadas del panorama futbolístico. Junto a ellos se encuentran también sus cuatro hijos, Sergio Jr (2014), Marco (2015), Alejandro (2018) y Máximo Adriano (2020), a los que han intentado proteger siempre desde su nacimiento.

En 2022, la presentadora se abrió al hablar sobre la maternidad en Lecturas, dejando abierta la puerta a un nuevo embarazo de cara al futuro. Aunque admitió que «no echa de menos» haber tenido una niña, sí contó que no descartaba la idea: «Si viene, viene; si no, pues nada. Y, si viene otro niño, pues perfecto. Estoy más acostumbrada a los niños. Creo que ahora con una niña no sabría qué hacer, sería todo nuevo otra vez», contó Rubio.

En cuanto a hacer frente a esta maternidad, la periodista también contó que se había llegado a sentir desbordada para hacer frente a esta labor con cuatro pequeños. De hecho, admitió que no había llevado nada bien la falta de sueño: «He dado el pecho a los cuatro y eso implica pasar las noches sin dormir y pendiente de un recién nacido, que es la cosa más vulnerable del mundo».

Los negocios de Sergio Ramos fuera del fútbol

Más allá del mundo del fútbol, Sergio Ramos también ha demostrado que es un amante de otras disciplinas. Aficionado a los caballos, el deportista español también ha conseguido expandir sus negocios en esta disciplina tan tradicional en Andalucía con el criadero Yeguada SR4, ubicado en una finca de su propiedad, La Alegría, en Bollullos de la Mitación (Sevilla). En los últimos años, esta se ha convertido en una de las compañías más rentables del defensa sevillano.

También ha ampliado su amplia colección de obras de arte, bautizada como la Sergio Ramos Collection, que cuenta con obras de artistas como Phil Frost, Banksy o Jian Genovés.

Además, ha ido afianzando su imperio inmobiliario bajo la marca de la empresa Sermos 32 S.L., desde donde maneja sus decenas de propiedades urbanísticas, que le han servido para reportar varios beneficios en los últimos años.

La vida actual de Sergio Ramos en México: mansión en una exclusiva zona, chófer 24 horas y su salario

Hace poco más de medio año, Sergio Ramos anunciaba que estaba a punto de iniciar una nueva aventura futbolística fuera de España. Tras su aventura en París y apenas un año después de su vuelta a Sevilla, el exinternacional español fichaba por el Rayados de Monterrey, uno de los clubes con más historia de México. Una oportunidad irrechazable para el de Camas, al que le ofrecieron un contrato de una temporada con un salario que rondaría los 4 millones de euros netos.

Hasta Monterrey se desplazó el pasado mes de febrero, donde se ha instalado en estos últimos meses sin su familia, que decidió permanecer en España. A la espera de una posible renovación, Ramos vive en San Pedro de Garza García, la localidad más exclusiva y segura de Nuevo León, donde también reside el español Sergio Canales y donde las mansiones cuestan en torno al millón de euros.

A cuenta del club mexicano, Ramos cuenta también con un entrenador personal, un cocinero y un chófer disponible las 24 horas del día. Según confirmó 'TardeAR' tras su fichaje, a su salario anual hay que sumarle también los bonus acordados, como la disputa del Mundial de Clubes, y también un 2% por cada camiseta suya vendida.