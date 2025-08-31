Así es 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos con un mensaje oculto para Florentino

Sergio Ramos es, sin duda, uno de los símbolos más icónicos del Real Madrid y del fútbol español. Con una carrera plagada de títulos, el sevillano se convirtió en capitán indiscutible del club merengue y forjó una leyenda con más de una década de sacrificio, orgullo y entrega bajo los focos del Bernabéu. Ahora, Ramos ha cambiado el césped por el estudio de grabación para publicar su primera canción en solitario, titulada 'Cibeles', un homenaje al madridismo cargado de emociones.

El lanzamiento de este sencillo marca su debut en solitario como artista, un paso más allá de aquellas colaboraciones en las que ya había participado, como con Niña Pastori o Canelita. La canción ya está disponible en YouTube y en las principales plataformas digitales, y su videoclip ha sido difundido desde el perfil del propio futbolista.

Sergio Ramos ha hecho de 'Cibeles' una pieza personal que conecta con la memoria colectiva del madridismo y su indiscutible símbolo, la Plaza de Cibeles, que encarna los triunfos del club.

Con una letra cargada de nostalgia, dolor y vínculo eterno, despega un canto que no es solo melódico sino autobiográfico. Ramos canta frases como: «Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele», una declaración que trasciende la canción y apunta directamente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Por otro lado, el videoclip refuerza su mensaje con una serie de escenas de su etapa como jugador intercaladas con la icónica Fuente de Cibeles, lugar de celebración de los triunfos madridistas, convirtiendo el videoclip en un espejo visual del legado que dejó en el club.

De icono del fútbol a cantante solista

No es la primera vez que Ramos abraza la música. Su relación creativa con el arte se remonta a años atrás. Desde su debut musical en 2012 con la canción 'A quién le voy a contar mis penas' junto a Canelita, pasando por su participación en el himno de la Selección Española en la Eurocopa 2016 ('La Roja Baila' con Niña Pastori y RedOne), hasta colaboraciones posteriores como 'Otra estrella en tu corazón' con Demarco Flamenco y 'No me contradigas' con Los Yakis, Ramos ha sabido combinar su pasión futbolística con su vena artística.

En este nuevo episodio artístico, Ramos no solo revisita su historia deportiva, sino que la transforma en un puente emocional. 'Cibeles' se presenta como su primera canción como solista, en la que se desmarca de colaboraciones para exhibir una voz propia, directa y cargada de afecto. Con 39 años y aún en activo en el Club de Fútbol Monterrey, Sergio Ramos canta desde el corazón recordando los éxitos vividos y su vínculo inquebrantable con la afición merengue.