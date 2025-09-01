El presentador del Telediario se deslengua para decir sin rodeos qué hay detrás de la canción de Sergio Ramos

Bricio Segovia, presentador del Informativo matinal de Telecinco, ha hablado alto y claro de lo que hay tras la canción de Sergio Ramos.

Sergio Ramos ha dejado a un lado el balón para sumergirse en el mundo de la música. Así, el futbolista, que este lunes será el primer invitado junto a Bertín Osborne de Pablo Motos en el estreno de la nueva temporada de 'El Hormiguero' (Antena 3), se ha lanzado con 'Cibeles', una canción de la que el presentador del Informativo matinal de Telecinco, Bricio Segovia, ha hablado alto y claro dejando claro qué es lo que hay detrás de este tema en el que habla de su salida del Real Madrid.

El Informativo matinal de Telecinco ya estaba llegando a la recta final de su emisión y ello se observaba en que Bricio Segovia comenzaba a poner el foco en temas algo más livianos de la actualidad. El presentador del Telediario había hablado de asuntos tales como los beneficios de irse de vacaciones en septiembre, la vuelta al gimnasio o cómo saber si se tenía un buen jefe.

Despachados todos estos asuntos, Bricio Segovia paralizó el Informativo matinal de Telecinco para poner sobre la mesa a Sergio Ramos y su ya famosa canción 'Cibeles'. Un asunto que ha dado mucho de qué hablar este fin de semana y del que el presentador del Telediario también se ha mostrado más que rotundo.

Noticia Relacionada Pedro Sánchez 'apadrinará' el regreso de Pepa Bueno a TVE con una entrevista: «Es la primera en un año» Mari Carmen Parra La periodista ha comunicado a Silvia Intxaurrondo que el presidente del Gobierno estará el próximo lunes en el Telediario 2

«Por cierto, cambio el que ha dado el futbolista Sergio Ramos», comenzaba señalando el periodista de la cadena de Mediaset. «Porque está dando el cante, además, de manera literal», afirmaba Bricio Segovia sobre el ex del Real Madrid, antes de centrarse en lo que había en el fondo de la canción. «Acaba de lanzar su primer proyecto musical, un tema llamado 'Cibeles', lleno, además, de indirectas sobre su salida forzada del Real Madrid, que está dando mucho de qué hablar», sentenciaba el presentador del Informativo matinal de Telecinco.