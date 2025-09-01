La reacción de Pilar Rubio a 'Cibeles', la nueva aventura musical de Sergio Ramos

Quién lo diría, Sergio Ramos, ese icono del fútbol español, pasa del campo al estudio de grabación con 'Cibeles', su primer sencillo en solitario. Una balada-reguetón con eco de nostalgia y despecho que ya ha encendido tanto aplausos como memes.

Pero, ¿qué opina su familia y sus conocidos más cercanos?. En Tiempo de Juego, el carismático Paco González escuchó el tema en directo y soltó su chispa habitual sobre la letra: «primera, un córner; luego, 'una canción de desamor que me está llegando al alma', comentó entre risas.

Mientras tanto, en redes, el veredicto fue más duro: «No he aguantado ni 15 segundos escuchándolo» o que solo sirve para «cantar en la ducha», resumieron varios usuarios. 'Cibeles' no es una balada más. La letra está cargada de nostalgia y reproche: «Tú me pediste que vuele…» suena como un suspiro al club que lo elevó, pero también lo dejó partir.

La prensa del corazón no tardó en poner nombres rimbombantes. Informativos Telecinco incluso lo etiquetó como «el 'shakirazo' contra Florentino Pérez». En efecto, las redes se llenaron de comparaciones con aquellos himnos cargados de despecho que canciones como las de Shakira encarnaron en su día.

Pero si algo ha dado de qué hablar no es solo la letra del tema, sino la reacción de su mujer Pilar Rubio (47 años). Un apoyo discreto pero cargado de significado. La presentadora ha recurrido a sus historias de Instagram para enviar un mensaje claro: «Enhorabuena cariño», junto a un enlace para escuchar la canción completa. Escueto, directo y con un corazón rojo que dice mucho más de lo que aparenta.

redes

Porque, aunque se ha especulado en numerosas ocasiones sobre crisis en la pareja, la reacción de Pilar es la mejor prueba de que los cimientos de su relación siguen firmes. Una declaración pública de amor en tiempos de rumores.

No hay año en que Sergio y Pilar no ocupen titulares por supuestos roces: que si la distancia entre Madrid y Sevilla, que si sus viajes profesionales por separado, que si las exigencias de la vida familiar con cuatro hijos. A esto se sumó el reciente viaje de Pilar a Japón con los niños, sin la compañía del futbolista, lo que avivó las habladurías sobre un posible enfriamiento.

Sin embargo, la pareja siempre responde igual: con gestos públicos de complicidad. Fotos de vacaciones familiares en sus redes, declaraciones mutuas en entrevistas y, ahora, un apoyo tan claro como un «enhorabuena» con corazón incluido.

Sea como sea, el lanzamiento ha servido para que Ramos vuelva a ocupar portadas, aunque esta vez con micrófono en mano. Y Pilar, como siempre, en la primera fila de su vida, entre flashes, rumores y muestras de apoyo.