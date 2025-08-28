'El Hormiguero' ya tiene fecha de vuelta: estos son los polémicos invitados de la primera semana
Bertín Osborne y Arturo Pérez-Reverte son algunos de los primeros famosos que inaugurarán la temporada 20ª del programa de Pablo Motos
El vacile de las hormigas de 'El Hormiguero' que no gustará nada a Pablo Motos: «Es uno de los que manda»
El estreno de la vigésima temporada de 'El Hormiguero' no se hará esperar. El programa de Pablo Motos regresará tras las vacaciones de verano a la parrilla de Antena 3 el próximo lunes 1 de septiembre. Y para calentar motores, Atresmedia ha desvelado el heterogéneo plantel de invitados de la primera semana: algunos muy polémicos, pero todos, viejos conocidos del formato.
Lunes, 1 de septiembre
La temporada de 'El Hormiguero' arranca con la doble visita de Bertín Osborne y Sergio Ramos. Aunque se desconoce el proyecto que esta inusual dupla va a presentar al programa, la cadena ha adelantado que el cantante desvelará sus planes profesionales y el futbolista adelantará una gran primicia que dará mucho que hablar.
💥Arranca la NUEVA TEMPORADA de @El_Hormiguero, y estos serán sus primeros INVITADOS— Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 27, 2025
🐜LUNES: Bertín Osborne y @SergioRamos
🐜MARTES: Joaquín y Susana
🐜MIÉRCOLES: @perezreverte
🐜JUEVES: Ester Expósito
El programa MÁS VISTO de la TV, a las 21.45 h, en @antena3com 📺 pic.twitter.com/H9mmEclcgc
Martes, 2 de septiembre
Una vez más, visitarán a las hormigas moradas dos amigos del programa: Joaquín Sánchez y Susana Saborido. El matrimonio acude para avanzar los detalles de la nueva temporada de 'Emparejados', el espacio que conducen juntos en Antena 3 donde entrevistan a parejas de famosos para probar su compatibilidad.
Miércoles, 3 de septiembre
Coincidiendo con la publicación de la nueva entrega de 'Las Aventuras del Capitán Alatriste', Arturo Pérez-Reverte vuelve a 'El Hormiguero' para contar todos los detalles de la novela. La octava entrega de la saga lleva por título 'Misión en París', donde Diego Alatriste y sus amigos se ven envueltos en una peligrosa misión secreta ideada por el conde-duque de Olivares.
Jueves, 4 de septiembre
Para cerrar la primera semana, Pablo Motos entrevistará a la actriz Ester Expósito, quien presentará 'El Talento'. La nueva película de Polo Menárguez, también autor del guion junto a Fernando León de Aranoa, desembarcará en la cartelera el viernes 5 de septiembre. Basada en la novela de Arthur Schnitzler'La señorita Else', publicada en 1924, el filme cuenta la historia de Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo que acude a la exclusiva fiesta de cumpleaños de una amiga. Durante la celebración, la protagonista recibe una inesperada noticia que la obligará a tener que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete