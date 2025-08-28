Suscríbete a
'El Hormiguero' ya tiene fecha de vuelta: estos son los polémicos invitados de la primera semana

Bertín Osborne y Arturo Pérez-Reverte son algunos de los primeros famosos que inaugurarán la temporada 20ª del programa de Pablo Motos

Pablo Motos en una imagen de archivo
Pablo Motos en una imagen de archivo Antena 3

María Robert

El estreno de la vigésima temporada de 'El Hormiguero' no se hará esperar. El programa de Pablo Motos regresará tras las vacaciones de verano a la parrilla de Antena 3 el próximo lunes 1 de septiembre. Y para calentar motores, Atresmedia ha desvelado el heterogéneo plantel de invitados de la primera semana: algunos muy polémicos, pero todos, viejos conocidos del formato.

Lunes, 1 de septiembre

La temporada de 'El Hormiguero' arranca con la doble visita de Bertín Osborne y Sergio Ramos. Aunque se desconoce el proyecto que esta inusual dupla va a presentar al programa, la cadena ha adelantado que el cantante desvelará sus planes profesionales y el futbolista adelantará una gran primicia que dará mucho que hablar.

Martes, 2 de septiembre

Una vez más, visitarán a las hormigas moradas dos amigos del programa: Joaquín Sánchez y Susana Saborido. El matrimonio acude para avanzar los detalles de la nueva temporada de 'Emparejados', el espacio que conducen juntos en Antena 3 donde entrevistan a parejas de famosos para probar su compatibilidad.

Miércoles, 3 de septiembre

Coincidiendo con la publicación de la nueva entrega de 'Las Aventuras del Capitán Alatriste', Arturo Pérez-Reverte vuelve a 'El Hormiguero' para contar todos los detalles de la novela. La octava entrega de la saga lleva por título 'Misión en París', donde Diego Alatriste y sus amigos se ven envueltos en una peligrosa misión secreta ideada por el conde-duque de Olivares.

Jueves, 4 de septiembre

Para cerrar la primera semana, Pablo Motos entrevistará a la actriz Ester Expósito, quien presentará 'El Talento'. La nueva película de Polo Menárguez, también autor del guion junto a Fernando León de Aranoa, desembarcará en la cartelera el viernes 5 de septiembre. Basada en la novela de Arthur Schnitzler'La señorita Else', publicada en 1924, el filme cuenta la historia de Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo que acude a la exclusiva fiesta de cumpleaños de una amiga. Durante la celebración, la protagonista recibe una inesperada noticia que la obligará a tener que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad.

