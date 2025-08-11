Nicki Nicole y Lamine Yamal alimentan los rumores de romance tras un nuevo encuentro

Crecen los rumores sobre una posible relación entre Lamine Yamal (18 años) y Nicki Nicole (24 años). La cantante fue vista este domingo en el Estadi Johan Cruyff durante el Trofeu Joan Gamper, en el que el FC Barcelona se impuso por 5-0 al Como. Yamal, que firmó dos de los goles, tuvo en la grada a una invitada muy especial: la intérprete de 'Una foto', que siguió el partido luciendo una camiseta azulgrana con el nombre y el dorsal del joven delantero.

No fue el único gesto que llamó la atención. Según informó Javi de Hoyos en su cuenta de TikTok, la argentina se sentó junto a familiares y amigos del futbolista, incluida su madre. «Está clarísimo que se conocen, esto va en serio», aseguró el comunicador, convencido de que la cercanía es evidente.

La presencia de la cantante en el último partido de pretemporada no pasó desapercibida tampoco para el propio club, que compartió una imagen de ella y del productor Bizarrap recibiendo camisetas personalizadas como recuerdo. Nicki Nicole replicó la foto en sus redes, dejando constancia de la velada.

La artista, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, acumula más de 21 millones de seguidores en Instagram y es una de las voces más reconocidas de la escena urbana latina. Su aparición en el estadio se suma a la lista de momentos recientes que han alimentado las especulaciones, como su asistencia a la fiesta privada por el 18º cumpleaños de Yamal el pasado julio y el presunto beso que se habrían dado en una discoteca de playa. «Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información», reveló Javi de Hoyos en su redes sociales. «Me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo», añadió.

Para el joven futbolista, la noche fue redonda: victoria contundente, doblete personal y el respaldo de su entorno más cercano, con Nicki Nicole incluida. Ahora, afronta el inicio de una exigente temporada con el Barça, mientras solo el tiempo dirá si su relación con la cantante va más allá de la amistad o si todo queda en una complicidad especial.