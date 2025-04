Javier de Hoyos: «Mi intención es ser padre en unos tres años»

Mientras espera reunirse con 'La familia de la tele' en TVE, Javier de Hoyos sigue en 'Téntáculos' (Ten y Canal Quickie) con una misión junto a Carlota Corredera: «Estoy de apoyo en un momento de transición, con cambio de horario, nuevos colaboradores, nuevos temas, a la espera de que el formato se asiente. Es como empezar de nuevo». Compagina su colaboración con la creación de contenido en internet, donde habla libremente de otros personajes que no siempre salen en la pequeña pantalla: «Hay una brecha muy 'heavy' entre los televisivos y los de las redes sociales. También son públicos diferenciados, pero creo que hay que abrirse a ambos mundos. A los espectadores mayores les gusta recordar a los clásicos, pero también descubrir otros. El salseo de los nuevos se quedaba en redes, pero han salido algunas figuras, como María Pombo o Dulceida, que han cruzado esa barrera».

El propio Javier era más de AuronPlay o del Rubius antes que de la Pantoja, pero se ha adaptado con un éxito que le ha llevado a rozar el millón de seguidores: «El día que llegue a la cifra mágica publicaré un vídeo repasando mi currículo, porque algunos insisten en que me busque un trabajo. No hay edad para esto y no cambiaría por nada lo que hago porque me apasiona. Además, por mucho que quieran denostar la prensa del corazón, voy a defenderla toda la vida».

Todo lo que ha conseguido se lo debe a su constancia: «Cuando quiero algo, no paro, no me rindo. A veces no duermo por el trabajo; quiero ser el primero, el más original, me paso el día buscando temas». Estar tan ocupado tiene su lado positivo: «Soy hipocondríaco, pero no tengo tiempo para serlo. Si tuviera vacaciones, estaría pensando en enfermedades». Y su lado negativo: «Me genera mucha ansiedad y a veces no lo disfruto». Entonces aflora su lado dramático: «Siempre necesito tener una preocupación». A veces se queda en su habitación, pone música y empieza a bailar mientras su mente se pierde en fantasías: «Soy muy soñador, me imagino presentando un 'talent' como 'OT' o protagonizando una serie». Pero por mucho trabajo que tenga siempre dedica las noches a cenar con amigos, ir al cine o al teatro: «Si he tenido un día de mierda, voy a un musical y salgo como nuevo».

La vida de Javier cambió hace siete años, cuando conoció a Carlos: «Yo descubrí tarde mi sexualidad y no llegué a sentir el amor de verdad hasta que le conocí. Con él se desbloquearon mis emociones». Se casaron y sigue enamorado de él: «Me encanta hacerle regalos, encuentro mil fechas para celebrar, tiene un lado muy divertido y no le gustan los dramas. En eso es lo opuesto a mí, pero he aprendido que lo único que me importa es vivir la vida con él. Encuentro la paz cuando me acuesto y le abrazo. Dormimos abrazados, con los perros a los lados de la cama. Carlos es mi sitio de seguridad». Con él se imagina viviendo con dos hijos en una casita frente al mar, en Murcia: «Nuestra intención es ser padres en unos tres años, cuando podamos dedicarles el tiempo que merecen». Sabe que la paternidad es una responsabilidad, «incluso me da algo de miedo, pero entiendo que no debo buscar la perfección, me conformo con no trasladarles mis traumas». Parte con la ventaja de haber tenido maravillosos ejemplos en casa.

La foto: Amor de madre

Javier interrumpe un momento la entrevista porque tiene que despedirse de su madre con un 'Te quiero mucho', como hace todos los días. El periodista no ha dudado un segundo en elegir una foto de niño con ella: «Ha sido mi luz, mi apoyo, mi seguridad. Es una imagen que refleja la época en que fui feliz». Javier se aferra a esos recuerdos ahora que el alzheimer devora los de su madre. Cuando le llamaban marica en el colegio, cuando le quitaban la mochila para burlarse de él, ella estaba ahí: «Dejó el trabajo para cuidarnos, lo ha sido todo para mí». También tenía a su amiga Jéssica, «mi ángel de la guarda», con quien compartía secretos. No estaba solo, pero las heridas de ese acoso dejan cicatrices en el alma de quien las sufre: «Tengo carácter, pero al principio me imponía la gente con personalidad porque sentía que no me tomaban en serio y me costaba mostrar seguridad. Cuando empecé a dirigir 'Socialité' fue un reto por culpa de ese trauma infantil. Lo he trabajado con mi psicóloga y he avanzado mucho».

Javier de Hoyos de niño junto a su madre abc

Hay todavía en él mucho de ese niño que soñaba con la tele, que hablaba por los codos hasta que le llamaban la atención en clase, que jugaba los domingos con su padre a presentar 'Noche de fiesta' y que un día convenció a su madre para que le llevara a conocer a Leticia Sabater: «Nunca imaginé que acabaríamos siendo amigos. Yo la imitaba cuando veía 'Con mucha marcha'. Un día vino a Santander y logré llamar su atención, me hizo subir a su coche y estuvo hablando conmigo durante mucho tiempo, sin cámaras, preguntándome por mis cosas, como una amiga». Aquel niño ávido de cariño nunca olvidó ese gesto.