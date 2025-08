Lamine Yamal y Nicki Nicole, pillados juntos besándose

Lamine Yamal (18 años) vuelve a acaparar los titulares de la prensa de corazón. Según ha revelado el periodista Javi de Hoyos, el futbolista del FC Barcelona tendría un romance con la cantante argentina Nicki Nicole (24 años). A través de su cuenta de TikTok, el colaborador reveló que ambos habrían sido vistos besándose en una discoteca de playa días después de la polémica fiesta privada que organizó Yamal por su cumpleaños 18.

«Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información», explica el periodista y añadió que, «me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo».

Sin embargo, el momento clave habría ocurrido el 24 de julio, cuando Lamine y Nicki acudieron juntos a una discoteca junto al mar. «Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada», señaló De Hoyos. Ese mismo día, el centrocampista publicó en sus redes una imagen con una marca de labios en la mejilla, que en su momento atribuyó públicamente a su madre. Sin embargo, el periodista lanzó una especulación en tono de broma: «La misma fecha en la que Lamine publicó esta foto, que en su día me dijo él que ese beso era de su madre, igual quería decirme de su 'mamá' Nicole».

Las teorías no se quedaron ahí. Algunos usuarios han detectado que Lamine podría tener como fondo de pantalla del móvil una fotografía tomada por la propia Nicki Nicole. En la imagen se observan unos ladrillos idénticos a los de una publicación anterior de la cantante, lo que ha alimentado la hipótesis de que la imagen podría haber sido tomada durante un momento íntimo entre ambos.

Si bien ninguno de los protagonista se ha prnonunciado sobre los rumores de romance, muy a su estilo, Javier de Hoyos hizo una pelicular petición en sus redes sociales: «Por favor Nicki, Lamine, haced un gesto en el próximo vídeo que publiquéis si os estáis liando, por ejemplo, guiñad el ojo a cámara si está pasando algo». Ahora, todo apuntaría a que su solicitud fue respondida: «Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción de 'Boy is mine', 'El chico es mío' en español, y ha guiñado el ojo», dando a entender que este gesto podría confirmar las especulaciones.

El supuesto romance ha generado un gran revuelo en redes sociales, no solo por la inesperada pareja, sino también por la diferencia de edad entre ambos: mientras Lamine acaba de cumplir los 18 años, Nicki Nicole se encuentra cerca de celebrar los 25.

Más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que los seguidores de ambos artistas están atentos a cualquier movimiento en sus perfiles para encontrar más pistas sobre lo que podría convertirse en uno de los romances más sorprendentes del verano.