Arantxa de Benito, víctima de una estafa al comprar 15 entradas para ver a Coldplay: «He sido la responsable»

Hay que ver lo que está dando de sí la última gira de la banda Coldplay. Si en el último mes han sido célebres las incidencias de su ya famosa 'kiss cam', ahora acaba de ser protagonista indirecta por una estafa a la presentadora Arantxa de Benito, cuya denuncia relacionada con la adquisición de entradas para su concierto de Londres explicó en sus redes sociales.

El plan parecía perfecto para alguien con posibles: un concierto de una de las bandas del momento junto a un nutrido grupo de amigos para disfrutar de una noche inolvidable en la capital inglesa. Pero la cosa no salió como esperaba para Arantxa de Benito y ahora solo hay rabia y litigio.

La exmujer de Guti ha compartido en Instagram un vídeo en el que ha mostrado su completa ira ante lo ocurrido, además de lamentar su propia imprudencia. «Quería compartir con vosotros la rabia, la indignación, el cabreo y la impotencia que me ha creado una situación que estamos viviendo unos amigos, familiares y yo personalmente, que he sido la responsable, respecto a unas entradas», comenzaba diciendo en sus redes sociales.

Un canal de venta no oficial

Según ha relatado, compraron las entradas a «la hija de un directivo de una gran empresa musical a nivel nacional», que se ofreció para que cada vez que quisieran ir a un concierto tuvieran «la facilidad de comprar las entradas» a través de ella. Y así fue (o no). Porque la realidad es que nada ha salido según lo que tenía previsto. Con lo fácil que parecía todo.

La empresaria ha comentado en su vídeo que «compramos quince entradas para el concierto de Coldplay», que es el día 22 de agosto en Londres. «Quince personas, billetes de avión pagados, habitaciones pagadas, entradas por supuesto pagadas... Le pedí que me hiciera una factura y nos emitió una factura…». Todo parecía ir como la seda hasta que comenzaron a ocurrir cosas raras.

Arantxa de Benito ha contado que las dudas surgieron con «un incidente que ocurrió en el concierto de AC/DC con unos amigos». Tras ver lo que les había sucedido, torció el gesto y llamó a la empresa para ratificar y verificar que las entradas fueran reales, «y me encuentro con la sorpresa de que las entradas son falsas, que la factura también estaba falsificada, y que además ellos no se hacen responsables puesto que no han sido ellos el canal de venta de entradas, sino esta chica».

Las vías legales

La empresaria ha terminado su vídeo suspirando por encontrar una solución en los próximos días. «Si no lo solucionan, tendremos que actuar de otra forma, más por vías legales», ha avisado. No parece sencilla la situación, y menos que al final puedan estar presentes en el concierto de Coldplay en la capital inglesa, cuyas entradas están agotadas.

«Recomendaros que por favor no compréis nunca que no sean por los canales oficiales. Esa es la situación, quería compartirla porque creo que es un hecho bastante grave», ha dicho en la parte final del vídeo, admitiendo implícitamente que pecó de imprudente al intentar encontrar entradas por cauces alternativos.

Más temas:

Conciertos

Coldplay

Guti