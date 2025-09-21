Así es millonario proyecto de Robert De Niro en la playa favorita de Lady Di: 17 villas de lujo, piscinas privadas y salas de cine

Robert de Niro (82 años) vuelve a demostrar que su talento no se limita al cine. El reconocido actor ha dado un paso más en su faceta como empresario con una inversión de 250 millones de dólares en un complejo turístico de lujo en la isla de Barbuda, el refugio predilecto de la Princesa Diana.

El proyecto, que llevará el nombre de The Beach Club Barbuda, abrirá sus puertas a finales de 2026 y estará situado en Princess Diana Beach, un paraje de arena blanca y aguas turquesas inmortalizado por las escapadas de la recordada Princesa de Gales en los años noventa. Allí, Lady Di disfrutaba de la privacidad que le brindaba el mítico K Club, donde se alojaba lejos de la presión mediática.

Según ha revelado 'Paris Match', el romance con De Niro y la isla comenzó décadas atrás, cuando visitó por primera vez Barbuda y quedó completamente hipnotizado con el paisaje. Desde entonces, no ha dejado de viajar para verla. Incluso levantó allí una modesta casa frente al mar que el huracán Irma destruyó en 2017. Sin embargo, el intérprete de 'El irlandés' ha decidido derribarla para dar paso a nueva residencia familiar: «Quiero un lugar sencillo donde estar con los míos», declaró a 'The Telegraph'.

Sobre el futuro resort, se sabe que contará con 17 villas de lujo, cada una con acceso directo al mar, piscinas privadas, sala de cine y bodegas exclusivas. Además, se pondrán a la venta residencias privadas desde 12 millones de dólares, así como terrenos para quienes deseen construir sus propias mansiones frente al Caribe.

El objetivo es atraer a viajeros de alto poder adquisitivo que valoren la privacidad. La firma Nobu Hospitality, cofundada por De Niro junto al chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper, será la encargada de gestionar el complejo. Esta marca ya cuenta con más de 60 restaurantes y casi una veintena de hoteles alrededor del mundo, incluido España.

No obstante, no todo es color de rosa en su proyecto. Asociaciones locales han expresado su preocupación por el impacto medioambiental y por el riesgo de desplazar tierras comunales. Ante ello, el actor insiste en que su apuesta será respetuosa con el entorno. De hecho, en algunas entrevistas ha explicado que los edificios no tendrán más de un piso y estarán integrados en la vegetación diseñada por el prestigioso paisajista Raymond Jungles.

Con esta apuesta, Robert De Niro coloca a Barbuda en el mapa de los destinos de lujo internacionales, uniendo la historia de Lady Di con su propio legado como actor y empresario visionario.