Hombres G, nombrados Caballeros Legionarios de Honor

Los G-Men en los que basaron su nombre eran agentes del FBI en la película homónima de 1935, y ahora los Hombres G cierran a su manera el círculo: David Summers, Francisco Javier de Burgos, Daniel Mezquita y Rafael Gutiérrez han recibido este sábado con «orgullo y compromiso» el título de 'Caballeros Legionarios de Honor' durante la parada militar por el 105 aniversario de la fundación de La Legión en el acuartelamiento Millán Astray de Melilla.

El grupo de pop-rock español ha recibido dicha distinción por sus muestras de «afecto y significativa generosidad», así como de «una constante humildad» con los legionarios del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión.

El cuerpo militar ha destacado que «el grupo musical Hombres G es conocedor de las virtudes legionarias, de la importancia del valor del legionario como pieza vertebral de la legión, humilde y con alto espíritu de servicio, y han dado prueba fehaciente de su mérito para recibir el título de caballero legionario».

David Summer ha compartido en su cuenta de Instagram un agradecimiento por el nombramiento: «Orgullosos Caballeros Legionarios de Honor. Gracias, queridos compañeros del Tercio del Gran Capitán y sobre todo, al Coronel Rafael Sánchez Barriga, al que tendré como un amigo leal para siempre».

Por su parte, Daniel Mezquita también ha agradecido el reconocimiento públicamente: «Un día muy especial. Otro regalo que te da la vida ! Gracias al Tercio 'Gran Capitán' 1 de la Legión y en especial a su coronel jefe D. Rafael Sánchez Barriga por este día inolvidable que no olvidaremos en la vida».

En el mismo acto se entregó la misma distinción a José Vicente Aznar, hijo de un oficial legionario, por el desarrollo de «una vocación legionaria llena de compromiso y pasión». Además de este título, La Legión ha concedido durante el acto el premio de relato corto a la narración 'La enfermera del Rif', de Javier Muñoz Mosquera, por «plasmar brillantemente su veneración con la historia del norte de África».

Por otro lado, también se han entregado los tradicionales 'Premios Legión Española'. El premio teniente coronel Millán-Astray ha recaído en la cabo Mercedes Gregorio Torres, el premio teniente coronel Valenzuela ha ido al caballero legionario Ibrahim Mohamed Mousa, el premio Fundador I Bandera ha sido para el cabo Rafael Manuel Mate Moya y el premio Cabo Suceso Terrero para el caballero legionario Tomás Sánchez Caballero.