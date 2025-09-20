Bruce Willis reaparece sonriente junto a sus hijas en medio de su lucha contra la demencia

Bruce Willis ha reaparecido en una tierna fotografía junto a sus hijas Scout (34 años) y Tallulah (31 años). En la instantánea compartida en redes sociales, se puede ver al actor de 'Jungla de cristal' sentado en un sofá, abrazado por sus hijas visiblemente sonriente. «Felices y tardíos recuerdos de un verano maravilloso», escribió Scout en su cuenta de Instagram.

En el carrusel de imágenes compartido por la joven, se pueden ver diversos momentos de su verano, incluida una fotografía jugando al dominó con Demi Moore. Los fans no tardaron en reaccionar con mensajes de cariño: «¡Genial ver a tu padre sonriendo! Espero que esté bien» o «¡La familia más preciosa! Ver esto me alegra el corazón», se puede leer en los comentarios.

La enfermedad de Bruce, que afecta la conducta, las emociones y la capacidad de comunicación, ha transformado la dinámica familiar. Su esposa, la exmodelo Emma Heming (47 años), declaró recientemente que tomó la dura decisión de trasladarlo a una residencia donde cuenta con cuidados especializados las 24 horas.

En declaraciones a 'The Sunday Times', Emma explicó: «Entre la tristeza y la incomodidad, fue la elección correcta, para él, para nuestras hijas, para mí. Al final, pude volver a ser su esposa. Y eso es un regalo». Además, relató que este paso no solo devolvió cierta normalidad a su vida en común, sino que también abrió la puerta a que amigos y familiares pudieran visitarlo sin las limitaciones de la convivencia diaria.

Por otro lado, la también escritora, habló sobre el impacto que tuvo esta situación en sus hijas mejores, Mabel y Evelyn, quienes han tenido que adaptarse a una nueva realidad. «Puedes ver la ternura en ello. Las niñas no necesitan que él sea esto o aquello. Se han adaptado de verdad a su enfermedad y saben cómo moverse a su alrededor. Es hermoso, pero también duro para ellas. Lo extrañan», expresó al 'Daily Mail'.

Pese a las dificultades, la reciente publicación de Scout confirma que el vínculo de Bruce con sus cinco hijas sigue intacto. La familia entera, que siempre ha sido su refugio, ha encontrado maneras de celebrar la vida del actor en pequeños gestos cotidianos, como una tarde de juegos o una foto compartida.

Las imágenes no solo muestran a un hombre enfermo, sino a un padre rodeado de amor, aferrado a su rol más importante: el de sostén emocional de una «gran tribu», como él mismo solía llamarla.