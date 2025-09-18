El inesperado homenaje de Kate Middleton a Diana de Gales en la cena de gala con los Trump

El Rey Carlos III y su esposa, la Reina Camila, ofrecieron una cena de gala en honor de Donald Trump y su esposa, Melania, pero hoy todo el mundo habla de otra protagonista. Se trata de Kate Middleton, quien deslumbró a todos al llevar la tiara favorita de Diana de Gales y un vestido de auténtica reina. Dejó a todos con la boca abierta.

El Reino Unido ha sido el primer país europeo elegido por Donald Trump para realizar una visita de Estado en tiempos marcados por la convulsión de sus políticas y opiniones. También de sus relaciones con Europa. Tras su recepción por parte de Carlos III y Camila, el presidente estadounidense ha sido homenajeado en el banquete de gala.

La tradición obligaba: tiaras y vestidos largos. Y allí ha emergido Kate Middleton para lo que los anglosajones suelen calificar como 'robar el show'. Ocurre cuando aparece alguien que acapara todas las miradas sin que en principio pudiera estar destinado para ello. La Princesa de Gales lo ha logrado al elegir para la ocasión un vestido de la diseñadora Philippa Lepley, una pieza de encaje en color champán y cuello subido.

La tiara de perlas y diamantes

Pero si el vestido ha sido más que llamativo, todavía por encima se ha elevado –por su efecto simbólico- la elección de una de las piezas más sorprendentes del joyero real: la diadema Lover's Knot, una de las favoritas de la Princesa Diana de Gales, compuesta por 19 arcos de diamantes y decorada con 39 perlas. Al lado de Kate Middleton estaba el hijo de Lady Di, el Príncipe Guillermo, quien lucía el uniforme militar de etiqueta mientras miraba con orgullo a su esposa.

El origen de la tiara se remonta a 1913, cuando la joyería Garrand la elaboró por petición de María de Teck, abuela de Isabel II. Esta se inspira a su vez en otra diadema que perteneció a la princesa Augusta. Era la tiara favorita de Lady Di, el regalo de bodas de Isabel II por su enlace con el Príncipe Carlos en 1981.

La Princesa de Gales ya la lució en su última cena de gala el pasado mes de julio, pero también en la anterior visita de Donald y Melania Trump a Reino Unido. Además, Kate Middleton no quiso olvidarse de Isabel II, a la que homenajeó con sus pendientes, unas piezas con forma de racimo ovalado y con diamantes en degradé que pertenecieron a la reina.

Eclipsó a Melania Trump

Kate Middleton logró eclipsar así a Melania Trump, quien eligió un vestido amarillo de manga larga que dejaba sus hombros al descubierto. Para muchos, una elección «demasiado atrevida», aunque bien es cierto que cumplía con el protocolo. Lo combinó con un cinturón ancho de color rosa pastel. Como joyas, la primera dama estadounidense lució unos pendientes de esmeraldas.

La cena de Estado tuvo lugar en el salón de San Jorge, donde se colocó una mesa de más de 50 metros de largo y vestida con flores rosas, moradas y amarillas. Asistieron un total de 160 invitados, entre ellos diferentes miembros de la Casa Real británica y el primer ministro, Keir Starmer, además de reconocidos referentes del sector tecnológico estadounidense, como Sam Altman y Jensen Huang, de OpenAI, además de Tim Cook, de Apple.

Más allá de todos los comentarios de admiración recibidos por Kate Middleton en su nueva aparición, lo cierto es que la prensa británica también ha querido destacar cómo la Princesa de Gales ha convertido ya en habituales sus apariciones públicas, lo que habla de una evolución satisfactoria del cáncer por el que ha estado en tratamiento.